La familia de un niño completamente sano lo encuentra muerto tras acostarse a dormir La familia del niño Logan Gagnier está totalmente desolada por su repentina muerte luego de acostarse a dormir el viernes en la noche en su casa en Utah. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Logan Gagnier Logan Gagnier | Credit: GOFUNDME La familia del niño Logan Gagnier está desolada por su repentina muerte luego de acostarse a dormir el viernes en la noche en su casa en Utah. "El sábado por la mañana, la casa comenzó a despertarse y mamá dijo: '¿Dónde está Logan?' Fueron a despertarlo y, desafortunadamente, falleció temprano en la noche", dijo al canal local KSTU su tío JD Sheppard. La madre de Logan, de 9 años, contó en redes sociales que su hijo estaba "solo durmiendo hasta tarde", por lo que le pidió a uno de sus hermanos que lo despertara. Garth Gagnier, padre del niño, declaró al canal KSL-TV que su hijo mayor "corrió escaleras arriba solo para ver si estaba bien y lo encontró inconsciente" y que "hacía horas que se había ido". Hasta el momento esta muerte sigue siendo una completa interrogante para la familia. La autopsia preliminar no fue concluyente. Logan Gagnier Logan Gagnier | Credit: GOFUNDME Según explicó el tío en una campaña de recaudación de fondos en GoFundme para ayudar a la familia, el menor "no tenía ninguna enfermedad o trauma conocido". "No tuvimos ningún aviso", dijo a KSTU. "Pero Dios nos dio algunos momentos especiales". El padre declaró que Logan "estaba sano y activo, eso es lo que es confuso y frustrante", sostuvo. El tío de Logan ha dicho que era un niño al que le encantaba seguir al equipo de fútbol americano de la Universidad Brigham Young, pasar tiempo en familia y siempre buscaba hacer reír a la gente. "Nuestros corazones están rotos, pero sabemos que los ángeles lo recibieron en el cielo", dijo el tío en GoFundme. "Si hay un campo de fútbol en el cielo, él está atrapando pases de touchdown hoy y tomando un descanso comiendo Oreos y Doritos".

