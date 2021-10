Niño cae desde un precipicio de más de 70 pies y sale sano y salvo: "Un milagro" Un niño de tan solo 4 años cayó de un precipicio mientras paseaba con sus padres por el parque Princess Arch, al este de Kentucky, y milagrosamente terminó sano y salvo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Padre e hijo luego del rescate Padre e hijo luego del rescate | Credit: Wolfe County Search and Rescue Team Un niño de tan solo 4 años cayó de un precipicio mientras paseaba con sus padres por el parque Princess Arch, al este de Kentucky, y milagrosamente terminó sano y salvo. Según informó en Facebook el equipo de búsqueda y rescate del Condado de Wolfe, el pequeño no identificado solo sufrió rasguños y moretones a causa de la caída desde unos 70 pies, algo que los rescatistas han llamado "nada menos que un milagro". Padre e hijo luego del rescate Padre e hijo luego del rescate | Credit: Wolfe County Search & Rescue Team Luego de que el niño se cayera, su padre bajó rápidamente por la pendiente para rescatarlo, en lo que la madre llamó al equipo de rescate. En varias fotos compartidas por los rescatistas pueden verse a los padres abrazando a su hijo, quien presenta algunas magulladuras en las rodillas. Cuando llegaron las autoridades, el niño estaba alerta y hablando, por lo que los rescatistas le dijeron que era todo un "superhéroe". Padre e hijo luego del rescate Padre e hijo luego del rescate | Credit: Wolfe County Search and Rescue Team "Era muy hablador y estaba muy interesado en los superhéroes. El único superhéroe presente era él. Después de ser examinado por [los rescatistas], el niño fue entregado al cuidado de sus muy aliviados padres", informaron las autoridades en Facebook.

