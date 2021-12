Niño de 4 años perdió a toda su familia en un accidente de tránsito Julian Montano, un niño de tan solo 4 años, ha tenido que irse a vivir con sus tíos luego de que perdiera a sus padres y sus dos hermanos en un accidente de tránsito cuando se iban de vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brittney y Tony Montano, y sus hijos Marianna, Antonio y Julian Brittney y Tony Montano, y sus hijos Marianna, Antonio y Julian | Credit: GoFundMe Julian Montano, un niño de tan solo 4 años, ha tenido que irse a vivir con sus tíos en Sacramento, CA, luego de ser el único superviviente del trágico accidente de tránsito ocurrido durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias en que perdieron la vida sus padres y sus dos hermanos. Según informó su familia en una campaña de GoFundMe, ahora el pequeño "está en casa con su tía, su tío y sus primos" y "se está recuperando maravillosamente" de las lesiones que sufrió en la tragedia en que perdió a toda su familia. El accidente en el que murieron sus padres y hermanos tuvo lugar a las 4:43 a.m. del pasado 20 de noviembre en la autopista interestatal 80, a la altura del condado californiano de Nevada, cuando la familia se dirigía al Gran Cañón del Colorado, donde iban a pasar unos días de vacaciones por la fiesta de Thanksgiving. Momentos antes, las autoridades habían atendido una llamada al 911 donde se informaba de la presencia de un auto que viajaba en sentido contrario en la Interestatal 80, informó la Patrulla de carreteras de California (CHP), de acuerdo a los canales locales KCRA y KTLA. El conductor que iba en sentido contrario se estrelló de frente contra el vehículo de la familia, según un informe de la CHP. A continuación, un tercer vehículo chocó con los otros dos autos. "Todo el mundo está sufriendo por esto", dijo su tío Anthony González al canal KCRA, de Sacramento, poco después del accidente. "Esta es una gran pérdida. Cuatro miembros de la familia a la vez es demasiado", añadió. Brittney y Tony Montano, y sus hijos Marianna, Antonio y Julian Brittney y Tony Montano, y sus hijos Marianna, Antonio y Julian | Credit: GoFundMe En el accidente perdieron la vida Brittney y Antonio Montano, padres de Julián, ambos de 29 años, así como su hermana de 9 años y su hermano de 5, de acuerdo con una campaña en GoFundMe que ha emprendido su familia para ayudar con los gastos funerales y con el niño. Otras dos personas también resultaron heridas en el accidente, entre ellos el conductor en sentido contrario, quien sufrió heridas graves, y el conductor del tercer vehículo, quien sufrió heridas moderadas, dijo la oficina del sheriff del condado de Nevada a People poco después del accidente. Por su parte, Julian fue trasladado en helicóptero a un hospital en Reno, donde fue recibido por su tío Anthony y su esposa Michelle, informó KCRA. El niño fue sometido a una cirugía por una pierna rota y sufrió fracturas en el pie y las costillas, pero su familia espera que "se recupere por completo", según dijeron en GoFundMe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su tío señaló que planea permanecer al lado de su sobrino hasta que se recupere y luego adoptarlo cuando llegue el momento. "Vamos a tomar esto paso a paso", dijo Anthony a KCRA. "Vamos a llevarlo a terapia, y todos vamos a superar esto juntos". Según dijeron las autoridades poco después del accidente, se sospecha que el alcohol tuvo un papel en lo ocurrido, dijo KCRA. A la tragedia sufrida por la familia Montano se une la desgracia de que entraron a robar a la casa de los fallecidos, hecho que la policía está investigando, según una actualización de la situación del pequeño en GoFundMe. No obstante, sus familiares dijeron que se pudo "recuperar su ropa y juguetes favoritos".

