El niño nigeriano que se hizo viral en un video bailando bajo la lluvia cumple su sueño Este joven de 11 años que conmovió al mundo con un video viral bailando descalzo bajo la lluvia entre el lodo ahora practicará con una reconocida escuela de danza de Nueva York. ¡Mira su inspiradora historia! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A un niño de Nigeria le llegó la oportunidad de cumplir su sueño de ser un bailarín profesional gracias a un conmovedor video en que se le ve bailando ballet bajo la lluvia con los pies descalzos en una calle enlodada de Lagos, la capital del país. Anthony Mmesoma Madu, de 11 años, fue contactando por múltiples escuelas de ballet de Estados Unidos por su extraordinario talento y algunas le han ofrecido becas de estudio en escuelas de prestigio mundial, informaron estadounidenses. "Anthony es un estudiante muy entregado. Desde el día que empezó, si no realiza la combinación de manera correcta, empieza a llorar en clase", dijo el martes Daniel Ajala, el profesor de Anthony en Lagos, a la cadena de radio NPR, en la que se mencionó que el jovencito empezará prácticas virtuales con el American Ballet Theater este verano. El clip de unos 40 segundos que muestra los dotes para el baile de Madú llamó la atención de cazatalentos como Cynthia Harvey, directora artística de la escuela del American Ballet Theater Jacqueline Kennedy Onassis de Nueva York. "Un amigo que vive en el Reino Unido me envió el video. En un día, estaba tratando de encontrarlo", dijo Harvey al Cincinnati Enquirer. El diario señala que la maestra logró contactarlo gracias al profesor Ajala para ofrecerle una beca a un programa intensivo de tres semanas en el ABT. “Cuando bailo me siento en la cima del mundo. Me siento muy muy feliz”, dijo Anthony a la cadena ABC. “He ganado un gran premio y voy a viajar en avión, estoy deseándolo y es todo gracias al ballet”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Donde vivo, no hay bailarines de ballet masculinos como yo”, dijo Anthony a la BBC. "[Cada vez que bailo,] la sensación que me invade es como si estuviera soñando".

