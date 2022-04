¡Niño de 5 años sin identificar aparece muerto en una maleta! ¡La policía busca ayuda para resolver la muerte de un niño inocente! ¿Reconoces esta maleta de tapas duras? ¡Aquí todos los detalles del siniestro hallazgo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cuerpo de un niño de alrededor de cinco años, todavía sin identificar, fue encontrado de una maleta con temática de Las Vegas en el condado de Washington, el pasado sábado por la noche, confirmaron las autoridades. El martes, la policía del estado de Indiana aseguraba en un comunicado de prensa, adjuntando foto, que fue ese el maletín de tapa dura donde fueron hallados los restos del niño, que muestra un brillante cartel de bienvenida a la ciudad de Las Vegas. "La maleta tiene un distintivo diseño de Las Vegas, que aparece tanto por delante como por detrás", afirmó el Sargento Carey Huls del Departamento de Policía de Indiana en el comunicado: "Los detectives del caso esperan que esta imagen de lugar a más pistas que nos lleven a poder identificar al infante". Maleta niño cinco años Credit: Indiana State Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la autopsia del cadáver, fue que llegaron a la conclusión de que era un niño de cinco años: "un niño de raza negra, de unos cuatro pies de alto, de cuerpo esbelto y pelo corto", describía el comunicado antes mencionado. De momento se desconoce la causa de su muerte y se espera un resultado aún de análisis de toxicología. Mientras, las autoridades de Indiana continúan pidiendo ayuda para identificar el nombre del pequeño. Al parecer, ya recibieron unas doscientas llamadas de teléfono con posibles pistas el pasado lunes, "pero ninguna nos llevó a la resolución del nombre del niño fallecido", aclararon. Saber eso, comentaron, "es ahora nuestra prioridad número uno en esta investigación, averiguar quién es este niño", añadió Huls durante la conferencia de prensa brindada el lunes. "En estos momentos, no tenemos esa información… Este niño merece ser escuchado", afirmó. El cuerpo fue encontrado en un bosque mientras alguien recolectaba setas el sábado por la noche, reveló la policía. En los archivos de niños desaparecidos no figura ninguna descripción como la del niño hallado. "Alguien ahí afuera conoce a este niño y aún no se ha pronunciado: o tiene algo que ocultar o aún no ha tenido la oportunidad de enterarse del hallazgo en los medios", explicó Huls. "También podría ser algo a nivel nacional", añadió después. "Este niño podría ser de cualquier lado". Cualquiera con información al respecto, puede llamar al hotline establecido por la policía de Indiana: 1-888-437-6432 Descanse en paz.

