Muere un niño de 3 años tras caer desde el balcón del piso 29 en un edificio en NYC Un niño de 3 años murió este sábado tras precipitase desde el balcón del piso 29 de un edificio de gran altura en NYC, según reportó la policía local. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El menor de tan solo 3 años cayó desde el piso 29 en el complejo residencial Taino Towers situado en Harlem y aterrizó en un andamio del quinto nivel del rascacielos. Los dramáticos hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana del 2 de julio en la Tercera Avenida entre las calles 122 y 123. Edificios Nueva York Edificios Nueva York | Credit: Getty Images De acuerdo al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el infante sobrevivió en un principio, y fue trasladado de emergencia al hospital para ser atendido; sin embargo, murió poco tiempo después ya que los doctores no pudieron hacer nada ante las graves lesiones que presentaba. Según las primeras investigaciones, se indica que la caída del niño fue accidental, no obstante los policías están tratando de determinar cómo cayó el pequeño y si estaba con un adulto en ese momento, dijo una portavoz. En estas imágenes captadas por el periódico New York Post, podemos ver a los familiares del pequeño rotos por el dolor. Un vecino del edificio fue testigo de lo sucedido y así lo relató para el diario Daily News: "Sonó como algo realmente pesado. Parecía una construcción", dijo Tangerine Castro. "Comenzamos a buscar y todos salimos del edificio. Los vecinos que estaban arriba y que podían mirar hacia abajo, vieron al niño pequeño con la camisa amarilla. Estaba tirado en el andamio", añadió. Al ser cuestionado sobre la manera en que reaccionaron los padres del niño, otro vecino reveló: "Ella estaba sentada en el suelo en calcetines y gritaba: 'Mi bebé, mi bebé, él está allá arriba'". Mientras tanto, el padre del niño "corrió escaleras abajo llorando" y trató de subirse al andamio para sacar a su hijo, pero no pudo, finalizó.

