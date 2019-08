Muere niño de 2 años encerrado en un carro en Kansas: su mamá presintió que "algo" malo ocurría El niño Dévonté Lashawn Turner, de 2 años, fue encontrado sin vida luego de quedar encerrado en un auto en Kansas City: su mamá asegura que presintió que algo malo ocurría. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía de Kansas City investiga la muerte del niño Dévonté Lashawn Turner, de solo dos años de edad, quien este domingo por la noche fue encontrado sin vida en el interior de un auto donde quedó encerrado por horas. Por increíble que parezca, su madre, quien no estaba con él al momento de quedar encerrado, asegura que ese día ella presintió que “algo malo” sucedería. Según la estación KBMC una persona dio aviso a las autoridades de que un niño había sido encontrado en el interior de un auto estacionado a las afueras de una vivienda ubicada en la calle de Iowa hacia las 5:30 p.m. Gregory Burns, jefe de la policía de Lawrence dijo en conferencia de prensa que cuando llegaron al lugar el niño ya estaba muerto. Las temperaturas en Lawrence alcanzaron los 88 grados Fahrenheit, según índices registrados por el Servicio Nacional del Clima. Las altas temperaturas fueron señaladas como la posible causa en la muerte del pequeño Dévonté, sin embargo, las autoridades aún investigan su muerte. Image zoom GoFundMe Hasta el momento no se ha aclarado quién fue la persona que dejó al niño solo y encerrado en el auto. Sin embargo la familia informó por medio de una página de GoFUndMe establecida para ayudar en los funerales del menor, que éste se encontraba bajo el cuidado de un familiar el día de su muerte. Kristina Turner, madre del niñito, aseguró a la estación KMBC que ese día ella tuvo “un presentimiento raro” antes de la muerte de Devonté. “No pasará ni un solo momento sin que yo recuerde a mi hijo o que mire hacia un lado pensando que él debería estar ahí”, aseguró. “Nosotros no tenemos dinero para los gastos de su funeral. Perdimos a nuestro hijo de dos años por la negligencia de alquilen más”, se aseguró con un dejo de indignación y rabia en la página a beneficio del menor. Según la cadena Univision en los últimos 20 meses han fallecido en Estados Unidos 85 niños que han quedado olvidados o encerrados en el interior de un auto. 53 de ellos murieron por calor extremo en 2018. Este 2019 la cuenta ya suma 32 fallecimientos. Advertisement EDIT POST

