Muere niño de 3 años en balacera mientras estaba en vehículo con su padrastro Ambos regresaban a su casa de la barbería cuando desconocidos abrieron fuego en medio del barrio de South Austin, en Chicago. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de 3 años murió tras recibir un impacto de bala mientras estaba sentado en la parte trasera del vehículo de su padrastro en Chicago, Illinois. Según informaron los medios de comunicación locales, la víctima fue identificada como Mekhi James. El trágico hecho ocurrió a eso de las 6:25 p.m. del sábado mientras ambos regresaban a su casa de la barbería en una de las calles del barrio de South Austin. Image zoom Twitter/LEGAL HELP FIRM De acuerdo con informes del noticiero local Fox 6, un vehículo Honda azul se detuvo detrás de ellos y una persona que aún no ha sido identificada abrió fuego e impactó al niño en la espalda, explicó el jefe de operaciones de la policía de esa ciudad, Fred Waller. El padrastro del niño, de 27 años, también sufrió una herida en el abdomen. Luego del incidente, él mismo condujo hasta al West Suburban Medical Center en Oak Park, donde el pequeño fue declarado muerto poco después de llegar, reportó CBS Chicago. Lori Lightfoot, alcaldesa de esa ciudad, se pronunció sobre el hecho y lo calificó como un “acto de cobardía” en sus redes sociales. Instó a la ciudadanía a llamar a una línea anónima si tiene alguna información sobre el caso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El corazón colectivo de nuestra ciudad se rompe al escuchar las insondables noticias de un niño de 3 años que fue asesinado a tiros esta noche al oeste de Chicago. Simplemente no hay palabras para describir un acto de cobardía tan atroz e inconcebible de dispararle a un niño pequeño”, tuiteó. La policía ofreció una recompensa de $4,500 por información que conduzca al arresto de un sospechoso en el tiroteo. Se cree que el padrastro del niño pudo haber sido el blanco del ataque, según People.

