Close

Rompen el silencio familiares del niño de 11 años que murió de un disparo durante una clase por Zoom "Él no era suicida. Este joven hombrecito era un ángel", exclamó adolorido Luis Llanos, tío del menor fallecido en California. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Familiares del niño Adán Manuel Llanos, quien falleció tras dispararse mientras asistía a una clase a distancia a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, han roto el silencio ante la tragedia. "Él no era suicida. Este joven hombrecito era un ángel", exclamó adolorido su tío Luis Llanos sobre la muerte del menor de 11 años, residente del condado San Joaquín, en California. En un estremecedor post que colgó la noche del jueves en su cuenta de Facebook, el hombre abrió su corazón para expresar su dolor. "Mi sobrino Adán Manuel Llanos falleció y está en el cielo", escribió. "Él era un niño maravilloso lleno de vida y alegría. Era el niño más respetuoso y dulce". "Les pedimos que por favor se abstengan de realizar especulaciones", prosiguió el apesadumbrado hombre sobre las versiones que han circulado alrededor de la muerte de su sobrino. "Si llegan a ver comentarios [en la red] pidan respetuosamente [a la gente] que digan cosas positivas". De acuerdo al diario Washington Post el pequeño fue encontrado en su casa el pasado 2 de diciembre por su hermana con una herida en la cabeza. Adán Manuel cursaba el sexto grado en la escuela primaria Woodbridge del condado San Joaquín. Según reportes de la cadena CBS-13, de Sacramento, el niño supuestamente habría apretado el gatillo mientras su micrófono y cámara estaban apagados durante su clase a distancia. Image zoom Credit: GOFUNDME Image zoom Credit: Facebook/San Joaquin County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Stephanie Llanos, tía del menor, también recurrió a Facebook para ventilar su furia en contra de versiones de los hechos que circulan en los medios sobre la muerte de su sobrino. "Estoy lívida", exclamó la mujer que labora como empleada en el Departamento de Policía de Stockton en sus redes. Por su parte, en la plataforma GoFundMe continúan los esfuerzos de Alejandra Salazar Jaramillo —originaria de Nayarit, México, y tía del pequeño Adán Manuel— de reunir fondos para costear sus funerales, la única recaudación legítima a beneficio de su adorado sobrino, según su tío Luis.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Rompen el silencio familiares del niño de 11 años que murió de un disparo durante una clase por Zoom

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.