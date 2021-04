El niño de 9 años asesinado en el tiroteo de Orange murió por salvar a su madre de las balas Matthew Farias perdía la vida en la masacre producida en un edificio de Orange, California, tras proteger a su progenitora de los disparos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pequeño Mattew Farias tenía 9 años cuando fue alcanzado por las balas de su asesino el pasado miércoles en un tiroteo en Orange, California. El niño es una de las cuatro víctimas mortales de este fatídico día. Su cuerpo sin vida fue encontrado en los brazos de su madre, Blanca Tamayo, quien trabajaba para la compañía en la que se produjeron los hechos. Aunque ella fue herida, sobrevivió, y todo gracias a su pequeño. "Mi ángel, él salvó a su madre de morir", dijo Rafael Farias, padre del niño, a USA Today. "Él se llevó las balas que iban para ella", dijo con tristeza. Matthew Farias Image zoom Matthew Farias | Credit: IG/Matthew Farias Para el hombre es inexplicable que alguien pueda acabar así con la vida de un niño. "Estoy en shock. Nunca he conocido a esta persona, animal", reportó a USA Today. "La gente inocente no merece morir. Estoy lleno de dolor... Él era mi único hijo, mi vida", dijo devastado. Matthew acababa de cumplir 9 años el pasado mes de febrero y tenía toda una vida por delante que ha sido arrebatada de cuajo. Además de él, también fueron asesinados Luis Tovar, de 50, su hija, Genevieve Raygoza, de 28, y Leticia Solis Guzman, de 58, todos ellos trabajadores de la empresa Unified Homes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El principal sospechoso por estos crímenes, Aminadab Gaxiola González, enfrenta condena por estos 4 asesinatos y y el intento de tres más. Familiares de las víctimas han creado una segunda página de GoFundMe para poder recaudar dinero y ayudar a las familias afectadas. Hasta el momento han alcanzado $39,000 de los $50,000 que tienen como objetivo.

