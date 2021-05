Niño inmigrante nadó de Marruecos a España usando botellas plásticas como flotadores Las imágenes de un niño marroquí llorando en medio del mar tratando de llegar a tierra firme en España rompen el alma. Los detalles de su historia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Migrant boy plastic bottles Credit: REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY/The Grosby Group Las imágenes de un niño marroquí que intentaba llegar nadando a España usando botellas plásticas como flotadores le han dado la vuelta al mundo. El menor de edad estaba llorando en medio del mar, intentando llegar a tierra firme, cuando estas imágenes fueron captadas. El joven es uno de miles de inmigrantes que han cruzado el mar para llegar de Marruecos a la ciudad española de Ceuta esta semana, después de que Marruecos retirara los guardias en sus costas, alentando esta nueva ola migratoria. Las autoridades en Madrid acusaron al gobierno marroquí de "agresión" y "chantaje". Al llegar a la orilla, el niño corrió por la playa huyendo de soldados españoles e intentó cruzar una pared descalzo antes de ser detenido, reportó el diario The Daily Mail. Desde el lunes se ha reportado que han llegado unos 8,000 inmigrantes de Marruecos a Ceuta, poniendo a las autoridades españolas en aprietos. Muchos de los inmigrantes son menores de edad que están llegando solos a la costa española. Cientos de soldados están patrullando la playa de El Tarajal en Ceuta en medio de esta crisis migratoria. Se ha reportado que los soldados españoles han tirado gases lagrimógenos para mantener a los inmigrantes marroquíes alejados de su frontera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La decisión del gobierno español de proveer asistencia médica a Brahim Ghali, quien tiene coronavirus, ha deteriorado las relaciones con Marruecos. Ghali es el líder del Frente Polisario, un enemigo del gobierno marroquí. Las autoridades españolas informaron que unos 5,600 de los 8,000 inmigrantes que llegaron a Ceuta han sido devueltos a Marruecos. Jóvenes inmigrantes han expresado a la agencia AFP que sienten que no tienen un buen futuro en su país debido a un alto nivel de desempleo, por lo que deciden tirarse al mar en busca de nuevos horizontes. La angustia en el rostro de este menor de edad que lo arriesgó todo por llegar a España ha conmovido al mundo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Niño inmigrante nadó de Marruecos a España usando botellas plásticas como flotadores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.