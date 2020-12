Close

Niño hispano de 11 años muere tras dispararse un tiro durante una clase por Zoom "Era el tipo de persona que nunca haría daño a nadie. De voz suave, con una hermosa sonrisa", dijo uno de los vecinos. Los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de California de 11 años falleció el miércoles después tras dispararse mientras asistía a una clase a distancia a través de la plataforma de videos Zoom. Según el Washington Post, el pequeño fue encontrado por su hermana con una herida en la cabeza en su casa, ubicada en Woodbridge, en el Valle Central del norte de California, a eso de las 11 a.m., hora local. La víctima fue identificada como Adan Llanos, quien asistía a sexto grado en la escuela primaria Woodbridge del condado de San Joaquín. El joven supuestamente apretó el gatillo mientras su micrófono y cámara estaban apagados, informó el canal local CBS13 de Sacramento. Image zoom Credit: GOFUNDME Vecinos de la residencia dijeron que escucharon a la hermana del niño salir corriendo de la casa gritando y pidiendo ayuda. "La hermana vino aquí, golpeando la puerta", dijo al canal KCRA un vecino que no quiso identificarse. “Ese niño era uno de los niños más agradables que hubieras conocido. Era especial, fácil de tratar. Era el tipo de persona que nunca haría daño a nadie. De voz suave, con una hermosa sonrisa”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los agentes del alguacil del condado de San Joaquín informaron en un comunicado que fueron a la casa después de recibir varias llamadas informando que alguien había recibido un disparo. Explicaron que el niño fue trasladado a emergencias de un hospital y que allí falleció. Image zoom Credit: Facebook/San Joaquin County Sheriff's Office "Nuestros pensamientos están con la familia y todos los afectados por este trágico evento", dijo la Oficina del Sheriff en su página de Facebook. La familia creó una página de GoFoundMe para recaudar fondos para los gastos del funeral. El Washington Post informó que se desconoce cómo Llanos obtuvo el arma y que el caso está bajo investigación.

