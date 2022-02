Hallan el cuerpo de un niño en un congelador luego de que su hermana diera una nota a la maestra El cuerpo de un niño residente de Las Vegas fue encontrado en un congelador en la casa del novio de su mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Policía de Las Vegas Policía de Las Vegas | Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images for Experience Strategy Associates El cuerpo de un niño residente de Las Vegas, NV, fue encontrado en un congelador en la casa del novio de su mamá, luego de que la maestra de la hermana del menor avisara a las autoridades. De acuerdo al diario Reno Gazette-Journal, el teniente de policía Ray Spencer detalló que el cuerpo del niño fue descubierto luego de que su hermana le entregara a su maestra de escuela primaria una nota escrita por su madre en la que explicaba que su novio la había estado reteniendo contra su voluntad dentro de la casa. En la nota la madre también decía que no sabía dónde estaba su hijo y creía que probablemente había fallecido. Fue la maestra quien informó a la policía alrededor de las 8 a. m. de este martes y sobre las 10 a.m. los agentes detuvieron el automóvil de Brandon Toseland, de 35 años, en el vecindario donde vive. El canal local KLAS informó que la madre de la víctima dijo a las autoridades que no había visto a su hijo desde el 11 de diciembre de 2021, y aseguró que había sido abusada físicamente por Toseland durante meses. Policía de Las Vegas Policía de Las Vegas | Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images for Experience Strategy Associates Luego de que arrestaran a Toseland, quien no es padre de ninguno de los dos niños, la policía ejecutó una orden de registro en la casa y encontraron al niño muerto en un congelador en el garaje. Según documentos judiciales citados por medios locales, Toseland fue acusado el martes de dos cargos de secuestro en primer grado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El acusado, quien aún no se ha declarado culpable, probablemente enfrentará un cargo de asesinato, según explicó Spencer. El teniente también indicó que los detectives investigarán si la madre estuvo involucrada en la muerte del niño.

