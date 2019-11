Perro pitbull mata a niño de 4 años. La madre apuñaló al animal intentando salvar a su hijo Una madre vivió la peor pesadilla al ver cómo un perro pitbull que ella estaba cuidando atacó a su hijo de 4 años. La mujer trató de apuñalar al animal para salvar al niño pero no pudo evitar la tragedia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una familia en Michigan está de luto tras la muerte de un niño de 4 años asesinado por un perro pitbull. La policía aún está investigando la posible causa por la cual el perro lo atacó. Poco después de las 7 p.m. del martes, los oficiales respondieron a una llamada al 911 que hizo una niña de 14 años. La adolescente dijo que un perro estaba atacando a su hermanito Benjamin Cobb mientras su madre intentaba detener al animal, reportó Detroit Free Press. La madre apuñaló al perro de 60 libras con tijeras y un cuchillo tratando de salvarle la vida a su hijo, reportó la estación local WXYZ-9. La mascota no era suya, la mujer estaba cuidándole el perro a una amiga. "La madre estaba en la habitación en ese momento", dijo Brian Buchholz, el jefe de la policía de Hazel Park a los reporteros locales. "Escuchó un alto gruñido y cuando se dio la vuelta ya estaba ocurriendo el ataque". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom GoFundMe Los policías usaron una pistola taser para detener al animal, que salió corriendo de la casa. Eventualmente el perro fue capturado y sacrificado, según la estación local. La familia del niño creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a pagar los gastos del funeral de Benjamin. "El 29 de octubre del 2019 experimentamos la peor pesadilla de una familia cuando un perro le quitó la vida a Benjamin. No hay palabras para explicar la profundidad de nuestro amor por él", expresó la familia en un mensaje. "Esto ha causado un daño inimaginable en nuestra familia, nuestros amigos y todos los que conocían a nuestro noble niño". Según las autoridades, el caso parece tratarse de un trágico accidente. Advertisement

