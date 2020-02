Madre llora la muerte de su hijo de tres años y acusan a su exnovio del asesinato del niño Christian Paz, de tres años, murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Acusan al exnovio de su madre de su asesinato. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre en Texas está llorando la muerte de su hijo de tres años. Logan Harvill, el exnovio de la madre, fue arrestado y enfrenta cargos por el asesinato del niño. El martes, el pequeño Christian Paz murió en los brazos de su madre tras ser desconectado de máquinas de soporte vital, reportaron los medios locales KENS5, KBTX y WOAI. Dos días antes, Christian fue llevado de emergencia a un hospital de San Antonio. El niño llegó inconsciente tras ser dejado bajo el cuidado de Logan Harvill, el exnovio de su madre. Los médicos determinaron que tenía muerte cerebral. “Mi mundo se siente tan vacío sin él”, dijo su madre a KENS5. Harvill estaba cuidando a su hijastro mientras la madre trabajaba, según una cuenta de GoFundMe creada por la familia después de la tragedia. Harvill llamó al 911 y reportó que el niño no se estaba despertado, según las autoridades. El hombre de 29 años enfrenta cargos por lesionar a un menor y está en la cárcel con una fianza de $1 millón. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El miércoles, un medico forense determinó que Christian murió tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. La policía sigue investigando la muerte del menor, que ha sido clasificada como un homicidio. “Era dulce, amoroso, brillante, un bebé chistoso, con grandes ojos marrones y pelo ondulado”, expresó la familia del niño en un mensaje que compartieron con KBTX. “Nuestros corazones están destrozados. Lo amamos y extrañamos mucho”. Advertisement

