Niño de 9 años lucha por su vida después de que su padre matara a su madre y a sus hermanos Un niño de 9 años lucha por su vida en un hospital de San Diego. Su padre le disparó y mató a su madre y sus tres hermanos menores. Los detalles del caso. Un padre en San Diego se suicidó tras matar a su esposa y a tres de sus hijos, y herir gravemente a su hijo Ezekiel Valdivia, de 9 años, quien está en condición crítica en el hospital, reportó The Washington Post. El padre identificado como José Valdivia, de 31 años, mató a la madre de los niños, Sabrina Rosario, de 29 años, quien se había separado de él y había puesto una orden de restricción en su contra 24 horas antes de la tragedia, según reportó NBC San Diego. El hombre mató a sus hijos Enzie Valdivia, de 3 años, Zuriel Valdivia, de 5, y Zeth Valdivia, de 11. El único sobreviviente de la matanza es Ezekiel. Image zoom Go Fund Me La policía aseguró a varios medios que recibieron una llamada de la residencia en Paradise Hills en San Diego el sábado en la mañana. Durante la llamada nadie le habló a la operadora pero se escuchaba una fuerte discusión. Un familiar hizo una segunda llamada al 911 mientras la policía estaban en camino a la casa. Desafortunadamente al llegar las autoridades, encontraron a la familia entera con heridas de bala. Los padres y su bebé de 3 años fueron pronunciados muertos en la escena. Dos de los otros niños murieron en el hospital y el cuarto aún se encuentra en cuidados intensivos. Image zoom Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aún es muy temprano en la investigación, pero parece ser un trágico caso de violencia doméstica, un homicidio-suicidio", dijo el sargento Matt Dobbs del Departamento de Policía de San Diego a NBC. "Creemos que el hombre fue a la casa esta mañana, hubo una discusión y usó una pistola para dispararle a su familia y luego suicidarse". Según las autoridades, la madre había puesto una orden de restricción en contra de su esposo, de quien se estaba divorciando, la cual le prohibía acercarse a la familia, pero evidentemente el padre la desobedeció. La hermana de ella, Jocelyn Rosario, le dijo a NBC que Valdivia se negaba a divorciarse de ella y la estaba hostigando desde que se separaron. Una cuenta de GoFundMe ha sido creada para ayudar con los gastos médicos de Ezequiel y con los gastos funerarios de la madre y el resto de los niños. Que en paz descansen.

