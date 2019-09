Niño fue descubierto durmiendo solo dentro de una caja de cartón. La policía encontró un carro quemado con restos humanos cerca del lugar y busca a sus padres Causa conmoción caso de un niño hispano que fue encontrado por una desconocida durmiendo dentro de una caja de cartón en su portal en Nueva York. La policía también encontró un carro quemado con restos humanos cerca del lugar. ¿Dónde están sus padres? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer encontró a un niño desconocido durmiendo dentro de una caja de cartón en el portal de su casa en Nueva York. La mujer llamó al departamento de policía de Buffalo al ver al pequeño de tres años solo dentro de la caja donde solían dormir gatos callejeros. La policía busca ahora a los padres del niño hispano. A una milla del lugar también encontraron un carro quemado con restos humanos adentro. Los padres del pequeño fueron identificados como Nicole Merced Plaud y Miguel Anthony Valentín-Colón, reportó WKBW. Las autoridades siguen analizando los restos del auto quemado. Según la mujer que encontró al pequeño, él seguía repitiendo: “El carro se está quemando”. Sin embargo la policía aún no ha conectado ambos incidentes que están bajo investigación. Image zoom Buffalo Police Department Lois Augsburger, la mujer que encontró al niño, dijo que la experiencia había sido “muy traumatizante“. La mujer contó a WKBW que abrazó al pequeño y al preguntarle dónde estaban sus padres, sólo hablaba de un carro incendiado. La policía encontró al menor en buen estado de salud. Image zoom Buffalo Police Department Durante una conferencia de prensa, la policía explicó que el pequeño no habla mucho, lo cual dificulta la investigación sobre el paradero de sus padres y les pareció raro que nadie llamara a reportarlo como desaparecido. Al ver un post en Facebook sobre el menor, su abuela Zenaida Colin, quien vive en Florida, llamó al departamento de policía de Buffalo y dijo que se trataba de su nieto Noelvin. La abuela dijo que no había hablado con los padres de Noelvin desde el domingo. Image zoom Buffalo Police Department La policía encontró el carro quemado unas 10 horas después de encontrar al niño en el portal a solo una milla. Las autoridades reportaron a los padres de Noelvin como desaparecidos. La policía está buscando a Plaud, de 24 años, a Valentín-Colón, de 31, y a un amigo de ambos, Dhamyl Mirella Roman-Audiffred, de 29 años. Image zoom Buffalo Police Department Todos eran residentes de Orlando y según sus familiares se habían ido de paseo a Nueva York. Sus familiares esperan ansiosos saber si los restos humanos encontrados dentro del carro quemado pertenecen a los tres desaparecidos, informó The Buffalo News. Si tiene alguna información sobre este caso o el paradero de las personas desaparecidas por favor llame a los Detectives de Homicidio de Buffalo al (716) 851-4466 o a la línea de información confidencial (716) 847-2255. Advertisement EDIT POST

