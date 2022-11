Niño de 2 años muere de hambre luego de que su padre sufriera un ataque de corazón fulminante Padre e hijo fueron encontrados muertos dentro de su vivienda en una localidad del estado de Nueva York el pasado febrero. Hasta ahora no se ha esclarecido el caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de nueve meses de pruebas e investigación, las autoridades del estado de Nueva York finalmente han confirmado la causa de la muerte de un padre y de su hijo de 2 años. Ambos fueron encontrados sin vida en su apartamento el pasado febrero. La oficina del sheriff del condado de Ontario dio a conocer que el progenitor, David Conde, falleció a causa de una enfermedad cardiovascular, mientras que su hijo murió por falta de alimento. Ambas muertes han sido calificadas como un trágico accidente. "Se cree que el señor murió primero y que el niño no pudo obtener alimentos tras su muerte", declaró la policía, según la cadena NBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN David Conde Sr. y David Conde Jr. Credit: Facebook El niño y su padre fueron vistos por última vez el 22 de enero, pero fue el 15 de febrero cuando sus cuerpos fueron encontrados sin vida en su vivienda en la localidad de Geneva, según People. De acuerdo a reportes, la policía llegó al lugar de los hechos luego de que familiares llamaran para reportar la desaparición de la pequeña familia. Aparentemente, Conde no había estado en contacto con nadie de su entorno por más de una semana. Al llegar a la localidad, los agentes derrumbaron la puerta y encontraron al padre muerto en la cama y al pequeño cerca de él. "No había señales de lucha en la residencia. No tenemos ninguna razón para creer que alguien más estaba en el apartamento cuando murieron", declaró el agente David Cirencione. Cirencione reportó que el hogar estaba intacto y bastante frío, y que no tenía la calefacción prendida, según el diario Democrat & Chronicle.

