Niño de 2 años huérfano tras morir sus padres en el tiroteo del 4 de julio en Highland Park Un pequeño de tan solo 2 años llamado Aiden McCarthy quedó huérfano luego de que su madre y su padre fueran asesinados en el tiroteo en Highland Park, IL, del pasado 4 de julio. Irina y Kevin McCarthy Irina y Kevin McCarthy | Credit: GOFUNDME Un pequeño de tan solo 2 años llamado Aiden McCarthy quedó huérfano luego de que sus padres fueran asesinados en el tiroteo que tuvo lugar este 4 de julio en Highland Park, IL. Sus padres, Kevin McCarthy, de 37 años, e Irina McCarthy, de 35, son dos de las siete víctimas que dejó la balacera desatada por un hombre armado con un fusil de asalto durante el desfile por el Día de la Independencia. El niño, extraviado durante el caos que siguió al tiroteo, fue recogido por una persona presente en el lugar. Luego esa persona entregó al pequeño a Dana y Greg Ring, una pareja que se encargó de entregarlo a las autoridades. Según contó la pareja al canal local CBS 2, la persona que primero recogió al niño "estaba temblando físicamente, todo su cuerpo". "Lo que nos dijo fue que ella no debería tener que sostener y/o lidiar con un pequeño al mismo tiempo", contó Dana. Irina y Kevin McCarthy Irina y Kevin McCarthy | Credit: GOFUNDME "Nos llevamos al niño pequeño", dijo Greg. "Lo puse en mis brazos". También relató que cuando se dispuso a buscar a los padres del niño, se dio cuenta de la magnitud de la masacre. Una "carnicería", dijo Dana. En un primer momento la pareja llevó a Aiden al departamento de bomberos. Luego a la casa cercana de los padres de Dana, hasta que un detective de la policía de Highland Park lo recogió y lo reunió con sus abuelos en un hospital. "A los 2 años, Aiden se encuentra en una posición impensable: crecer sin sus padres", dijo Irina Colón, quien organizó una campaña de recaudación de fondos en GoFundme. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aiden será atendido por su amada familia y tendrá un largo camino por delante para sanar, encontrar estabilidad y, en última instancia, navegar por la vida como huérfano. Está rodeado por una comunidad de amigos y familiares que lo abrazarán con amor y todos los medios disponibles para garantizar que tenga todo lo que necesita a medida que crece", sostuvo. La comunidad se ha unido para apoyar a la familia, y hasta ahora se han recaudado más de dos millones de dólares.

