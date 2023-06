Niño despierta del coma y el reencuentro con su madre se hace viral El pequeño llevaba 16 días en este estado y al despertar protagonizó junto a su madre un momento que ha dado la vuelta al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño despierta del coma Niño despierta del coma y se hace viral reencuentro con su madre | Credit: IG/Tayane Gandra Hay noticias que se conocen a través de la televisión y los diferentes programas que las divulgan. Sin embargo, hay otras, no menos impactantes, que se dan a conocer por sus propios protagonistas a través de las redes, y tienen incluso más alcance. Eso mismo es lo que ha pasado con Tayane Gandra. Una mamá al cuidado de su hijito Tonny, quien, por 16 días, ha permanecido en estado de coma. La mujer, quien ha compartido la situación de su pequeño a través de las redes, mostraba un momento cargado de emoción que se ha hecho viral. Su chiquitín ha despertado del coma. Pero lo hacía justo cuando no estaba su progenitora. Ella se enteraba por una llamada telefónica de su pareja que le hizo salir disparada al reencuentro con su retoño. "He pasado 16 días sin dejarte, y en el único día que mamá se va a dormir a casa, ¡decides despertar de tu sueño reparador! Recibí la videollamada de papi contigo llamándome, exigiendo que me vaya corriendo, oh hijo mío, ¡como mamá volé hasta aquí para llegar pronto y abrazarte! Eres nuestro milagro más hermoso, gracias por ser tan nuestro, te amamos hasta el infinito y más allá", escribió emocionada Tayane. La publicación del video se hizo viral de inmediato en TikTok, donde ha superado los 83 millones de visualizaciones. En Instagram ya son casi 10 millones de reproducciones. El amor entre madre e hijo sumado al milagro de este caso, han conmovido a los usuarios de las redes quienes no cesaron en dejar comentarios llenos de cariño, alegría y emoción. Su hijo padece una enfermedad llamada epidermoides y ampollas distróficas que genera lesiones abiertas en la piel debido a la falta de colágeno siete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es lo que se conoce como 'piel de mariposa', una condición que requiere que el pequeño tenga muchos cuidados para evitar golpes o caídas que empeoren su situación. Tayane sigue mostrando en redes la evolución de su hijo, quien ha tenido una muy buena evolución desde que despertó del coma, tal y como se puede apreciar en las imágenes. El cariño de la gente, de su familia y, sobre todo, su ilusión de niño están siendo fundamentales para su estabilidad.

