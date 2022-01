Niño de 6 años, Damari Perry, encontrado muerto en un callejón Después de reportar su desaparición, su madre y sus hermanos enfrentan cargos por asesinato. Aquí los detalles de esta cruel tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Illionois investigan el fallecimiento de un niño de seis años llamado Damari Perry. Su madre y dos de sus hermanos enfrentan cargos por su muerte. El pasado 5 de enero se reportó al niño como desaparecido y este sábado se encontró su cadáver en un callejón en Gary, Indiana, un triste caso que recuerda a la reciente desaparición y muerte de la pequeña Emma Sweet. Un comunicado de la procuraduría del condado de Lake, confirmó que la mamá de Damari, Jannie M. Perry, de 38 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, encubrimiento de crimen y obstrucción a la justicia a raíz de la muerte del pequeño. La acusación involucró también a su hermano, Jeremiah R. Perry, de 20 años, por causar lesiones graves a un niño menor de doce años, ocultar el asesinato y obstrucción a la justicia. "Otro hermano de Damari enfrenta cargos en la corte de menores del condado de Lake", rezaba el comunicado, "y los tres fueron puestos bajo custodia el pasado viernes por la noche". Damari Perryl Credit: FACEBOOK SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, el documento reveló que Jannie y Jeremiah Perry le contaron a la policía que el niño había sido visto por última vez en Skokie, Illinois. Sin embargo, las autoridades pronto se dieron cuenta de que la historia era contradictoria al no encontrar ninguna evidencia en Skokie y rápidamente cambiaron el rumbo de la investigación al hogar del niño en el norte de Chicago. El relato contado por la familia resultó "completamente falso" y el viernes por la noche toda la investigación se centraba ya en la madre del pequeño y sus hermanos. El cuerpo del niño se encontró "gracias a la información de varios testigos". Aunque todavía se desconocen las causas exactas de la muerte del infante, la acusación reveló que el niño hizo algo que molestó a sus familiares. Algunos de ellos le metieron en la regadera hasta que el niño vomitó. El pequeño terminaría falleciendo sin que nadie buscara ayuda médica. Existe una cuenta en Gofundme, abierta para ayudar al papá de Damari a cubrir los gastos del funeral. DEP.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niño de 6 años, Damari Perry, encontrado muerto en un callejón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.