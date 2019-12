Cómo un niño de ocho años ganó $26 millones en un año sin que le tocara la lotería Entérate aquí cuál es la estrella número uno de YouTube en ingresos por segundo año consecutivo By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como la fortuna y los negocios no conocen de edades, Ryan Kaji se ha convertido a sus 8 años en multimillonario gracias a su afición a hacer críticas de juguetes, que luego cuelga en su popular canal de YouTube, Ryan’s World. Los padres de Kaji comenzaron su ahora lucrativo proyecto cuando el pequeño de Texas tenía solo 3 años. En su canal, cada día sin falta cuelgan sus divertidos comentarios sobre las nuevas cajas de juguetes que desempaca. Algo que parece tan sencillo lo ha convertido en una estrella. Los números no mienten: el canal suma 23 millones de suscriptores que adoran sus entretenidos experimentos científicos realizados bajo la supervisión de sus padres. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como resultado del enorme éxito de su popular canal, Ryan tiene su propia línea de juguetes, ropa y artículos del hogar en Target, Walmart y Amazon. Eso sin contar un acuerdo con plataformas como Nickelodeon y Hulu. Según un lista de yotubers recopilada por Forbes, Ryan ocupa el primer lugar con unos ingresos de $26 millones en 2019, seguido por Dude Perfect con $20 millones y Anastasia Radzinskaya con $18 millones. Estar en la cúspide de esta lista no es una novedad para Ryan, ya que en el 2018 también obtuvo el primer lugar con $22 millones. Debido a que es menor de edad, sus padres han dicho que la mayor parte de su fortuna se destina a un fondo para financiar su futura educación universitaria. Advertisement

Cómo un niño de ocho años ganó $26 millones en un año sin que le tocara la lotería

