Niño que jugaba con el celular de su mamá compra casi $2,000 en muebles El pequeño Ayaansh Kumar, quien suele jugar con el celular de su madre, ordenó sin darse cuenta varios de los artículos que su madre tenía en el carrito de compras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ayaansh Kumar Ayaansh Kumar | Credit: News 12/YouTube Una familia de Nueva Jersey quedó impresionada cuando de momento comenzaron a llegar varias cajas con compras de Walmart que nadie aparentemente había ordenado. El misterio se resolvió cuando supieron que el pequeño de la casa, de 2 años y quien suele jugar con el celular de su madre Madhu Kumar, ordenó sin darse cuenta varios de los artículos que la mujer tenía en el carrito de compras de su cuenta digital en Walmart, pero que todavía no había adquirido, según reportó Telemundo. Cuando comenzaron a llegar los paquetes, Kumar le preguntó a su esposo y a sus hijos mayores si las habían ordenado, pero estos no sabía de qué se trataba. Luego se dieron cuenta de que solo podía ser el pequeña Ayaansh, quien acostumbra a pasar horas con el teléfono de su madre. "Es realmente difícil creer que haya hecho esto, pero así sucedió", dijo el padre Pramod Kumar, al canal local de NBC en Nueva York. "Es tan pequeño, es tan lindo, nos reímos cuando compró todas estas cosas". De acuerdo con el canal News 12, los padres pidieron a Walmart que se cancelara la compra, pero no se podía una vez entregada. Aunque la familia aún no ha terminado de recibir todas las comprar, se llegó a una sucursal de Walmart para explicar lo que había ocurrido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, los directivos de la tienda les comunicaron que les reembolsarán el dinero de los productos que regresen. Luego del incidente, los padres aseguraron que borrarán todos los datos de tarjetas en sus dispositivos. "En el futuro, pondremos códigos de acceso difíciles o reconocimiento facial para que cuando levante el teléfono lo encuentre bloqueado", dijo el padre a NBC New York.

