Niño de cuatro años devorado por cerdos salvajes: lo atacaron jugando afuera de su casa El niño, residente en la ciudad de Hyderabad, al sureste de India, fue arrastrado por las bestias cuando jugaba afuera de su vivienda. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un niño de cuatro años que jugaba a las afueras de su viviendafue atacado y devorado por cerdos salvajes en las cercanías de un basurero. Así ocurrió este martes en la ciudad de Hyderabad, al sur de la India cuando el rebaño de las bestias arrastró al menor que vivía en la colonia Singareni y que fue parcialmente desmembrado por los porcinos. El menor fue identificado como V. Harshavardhan, y según fuentes en India el ataque ocurrió en horas de la tarde cuando el niñito se salió de la humilde casucha donde vivía con sus padres, quienes están en paro a causa del coronavirus. Los progenitores del niño no se percataron de lo ocurrido: fueron vecinos quienes al pasar cerca de un basurero local se percataron de la presencia del cuerpo del niño que no se movía. Al acercarse al cuerpo se dieron cuenta de que el menor estaba sin vida y parcialmente devorado. La colonia Singareni donde vivía el menor es paupérrima. Aquí una imagen de febrero 15: Image zoom NOAH SEELAM/AFP via Getty Images Image zoom MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Un rebaño de cerdos estaban rondando un basurero y atacaron al niño en cuanto lo vieron", aseguró K. Srinivas, un oficial del cuartel de policía donde se atendió la emergencia, a un diario local. "Los animales devoraron parcialmente su cuerpo". Cuando la policía arribó al lugar de los hechos se dieron a la tarea de localizar a los padres de la desafortunada criatura que fueron identificados por los vecinos del lugar. Posteriormente trasladaron al niño a un hospital donde se le declaró como oficialmente fallecido. Según V. Keshya, padre de la víctima, antes del incidente que le costó la vida a su hijo, vecinos se habían quejado repetidamente ante las autoridades sobre la presencia de los porcinos. Advertisement

Close Share options

Close View image Niño de cuatro años devorado por cerdos salvajes: lo atacaron jugando afuera de su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.