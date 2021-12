Niño de 9 años muere apaleado por la esposa de su mamá gritando: "¡Basta, por favor!" Una tragedia evitable que te partirá el corazón. Descanse en paz, Elijah Thomas Ross. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un niño de Indiana de 9 años, quien suplicó: "por favor, ya basta", fue golpeado hasta morir el pasado sábado y su mamá, junto a su esposa, han sido detenidas. Los doctores revelaron que tenía "numerosos moratones" en sus bracitos, su cara y su hombro, según documentos que vieron la luz el pasado miércoles. La policía confirmó que pequeño Elijah Thomas Ross de Fort Wayne falleció después de recibir una paliza de manos de su madrastra, Alesha Lynn Miller, de treinta años. La mamá del niño, Jenna Mae Miller, de treinta y seis, dijo a los detectives que la noche que su hijito murió, su esposa Alesha le había golpeado "repetidamente" con un remo de madera, mientras que el niño gritaba: "ya basta, por favor", reportaron las cadenas FOX 55 y WANE 15. En sus primeras declaraciones bajo juramento, las Miller le contaron a la policía que habían estado un una fiesta de Navidad el viernes cuando alguien les llamó para contarles que Elijah se había golpeado contra una estantería mientras peleaba con sus hermanos. Elijah Thomas Ross Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenna argumentó que cuando llegó a su hogar de Fort Wayne y subió las escaleras, se encontró con que Elijah había vomitado y ya no respiraba, según puede leerse en sus declaraciones. En el mismo documento, obtenido por el canal NBC de Fort Wayne, se dice que el niño ya había fallecidos cuando él y su mamá llegaron al hospital, donde se confirmó su muerte a las dos de la mañana del sábado. Además de múltiples moratones, los doctores reportaron que tenía graves derrames en la parte baja de la espalda.k La policía habló el lunes con uno de los hermanos del niño fallecido y él les contó que Alesha le había golpeado con mucha fuerza, "tirándole contra el suelo y apaleándole con un remo", reportó WANE 15. También que ya había pasado antes en muchas ocasiones. Alesha y Jenna Miller Credit: Fort Wayne Police La tía de la pequeña víctima ha abierto una campaña en GoFundMe para pedir ayuda financiera para cubrir costes en el funeral de su sobrino. También aseguró que los fondos que no se utilicen para el funeral, ayudarán a salir adelante a los dos hermanos del fallecido. Descanse en paz.

