¡Niño de 9 años sufre grave ataque de tiburón en South Beach, Miami! El papá comentó su pesar porque no podía creer que nunca cerraron la playa tras el ataque del domingo, llena de niños en el agua en pleno spring break. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una familia de Minnesota nunca imaginó que sus vacaciones en Miami terminarían en tragedia. Kristine y Ren Weiskopf todavía tiemblan al recordar el ataque de tiburón que vivió su hijo Jay, de 9 años, en la turística playa de South Beach. El niño se encuentra ahora recuperándose en un hospital: "Le amo tanto… Es un niño estupendo, aún estamos en shock, aunque agradecidos porque el tiburón no acabó con su vida, gracias a Dios", dijo su papá con la voz entrecortada a WPLG, quien además comunicó su pesar porque las autoridades no habían cerrado la playa tras el ataque, llena de niños en pleno spring break. La pesadilla comenzó el pasado domingo, cuando Jay y su mamá decidieron darse un baño en el océano. Cuando llevaban solo unos minutos en el agua, el tiburón atacó: "Yo tenía a mi hijo todo el tiempo de la mano" aseguró su madre a WPLG. Jay Weiskopf tiburon Image zoom Credit: Video Grab CBS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De pronto, escuchó un pequeño grito del niño y, al mirar hacia abajo, tiró de él entre las olas y vio que tenía una herida fuerte, como si le faltaba un pedazo del hombro. "Vi entonces junto a él un tiburón gris de unos cuatro pies alejándose, así que rápidamente agarré a mi hijo y huimos hacia la playa", relató. Ya sanos y salvos en la orilla, los bomberos de rescate de Miami Beach acudieron hasta ellos para ayudar al pequeño Jay, quien sería trasladado al hospital Jackson Memorial, donde fue sometido a una operación quirúrgica para cerrar la mordida de su hombro, confirmó el mismo medio antes mencionado. Actualmente, el niño se está recuperando. Los doctores están pendientes de que no se desarrolle ninguna infección en la herida y avisaron a los papás de que es posible que la movilidad de su hombro se vea afectada a largo plazo. Dijeron que era pequeño y fuerte, por lo que no temían por su vida… ¡Qué susto!

