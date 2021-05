Niño de 5 años se salva de morir en un accidente de teleférico en Italia porque su papá lo abrazó El vehículo se derrumbó en una montaña cerca de Stresa, Italia, provocando la muerte d 14 pasajeros, incluyendo 2 niños. El pequeño Eitan Biran es el único sobreviviente. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de 5 años es el único sobreviviente de un terrible accidente de funicular ocurrido este domingo en las cercanías de la localidad de Stresa, Italia y muy cerca a la frontera con Suiza. 14 personas fallecieron a consecuencia del desplome del vehículo y según fuentes locales el único sobreviviente, el pequeño Eitan Biran, de origen israelí, se salvó de morir pues en sus últimos momentos de vida su padre lo abrazó para protegerlo con su cuerpo. Así lo afirmaron los médicos que han atendido al menor quien fue trasladado a un hospital de Turín inconsciente y con múltiples fracturas de huesos. El pequeño Eitan quedó protegido cuando "de manera rápida e instintiva" su padre, Amit Biran, de 30 años, " lo envolvió" con su cuerpo protegiéndolo de los golpes, dijeron los doctores que atienden al niño, según informa DailyMail.com El niño que ha quedado huérfano de madre y padre tendrá que someterse a tomografías y estudios para determinar su condición. La tragedia ocurrió hacia las 13:00 p.m., hora local, cuando el aparato se desplazaba entre lago Maggiore y la montaña de Mottarone. De pronto, y estando a menos de una milla de su destino, el cable de partió provocando el desplome del teleférico, que en ese punto alcanza una altura de más de unos 4,539 pies sobre el nivel del mar. El carro rodó montaña abajo y a aproximadamente 500 pies de distancia se detuvo al chocar con unos pinos. El pequeño Eitan quedó protegido cuando "de manera rápida e instintiva" su padre, Amit Biran, de 30 años, " lo envolvió" con su cuerpo protegiéndolo de los golpes. La familia del menor falleció: Amit Biran, su esposa Tal Peleg-Biran y su hijo Tom Biranitaly murieron en el teleferico de Italia Credit: Facebook Espeluznantes imágenes del teleférico que se desplomó cuando viajaba entre lago Maggiore y la montaña de Mottarone. Al caer se fue rodando aproximadamente 500 pies y quedó hecho añicos: Italy cable car Credit: Italian Fire Department/Handout/Anadolu Agency via Getty Images Italy cable car Credit: STRINGER/ANSA/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño sobreviviente viajaba en compañía de su mencionado padre, además de su mamá, Tal Peleg-Biran, de 26 años y su hermanito Tom, quienes fallecieron. Los bisabuelos del niño, Itshak y Barbara Cohen, de 82 y 70 años, respectivamente, también perdieron la vida. El resto de las víctimas son Alessandro Merlo, de 29 años y Silvia Malnati, de 27, quienes según el diario Milano Corriere se acababa de comprometer en matrimonio. Así como Angelo Vito Gasparro, de 45 años y su esposa, Roberta Pistolato; Vittorio Zorloni y su prometida, Elisabetta Persanini, de 38 y su hijito de 5 años Mattia, así como Serena Cosentino, de 27 y Mohammadreza Shahaisavandi, de 23. Las autoridades continúan investigando las causas de la tradegia.

