Niño de 4 años pierde un brazo tras ataque de un pitbull que intentó acariciar Axel Foster, de tan solo 4 años, perdió un brazo a causa del ataque de un perro pitbull al que intentó acariciar cuando estaba de visita en la casa de sus abuelos en Oklahoma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Axel Foster Axel Foster | Credit: GoFundMe El pequeño Axel Foster, de tan solo 4 años, perdió un brazo a causa del ataque de un perro pitbull al que intentó acariciar cuando estaba de visita en la casa de sus abuelos en Oklahoma. Según un informe policial del Departamento de Policía de Tecumseh obtenido por People, varios agentes fueron enviados a una residencia luego de ser avisados de una mordedura de perro a un niño. Cuando el agente Aaron McCormick y otros miembros de los servicios de emergencia llegaron a la casa de los abuelos del niño, encontraron a Foster que había perdido el brazo derecho por debajo del hombro. McCormick dijo que cuando fue a localizar el brazo del niño, pudo ver dos pitbulls cachorros en un corral de perros, y señaló en el informe policial que "uno de los cachorros estaba tratando de morderlo". El oficial pudo recuperar el brazo del niño y guardarlo en una hielera. Inmediatamente Foster fue transportado a un hospital, donde se sometió a dos cirugías para volver a unir su brazo. Destiny McDow, madre del niño, dijo en una campaña de GoFundMe que "el cuerpo de Axel rechazó el brazo el domingo y fue amputado. Ahora está despierto y hablando, pero todavía toma muchos analgésicos". El jefe de policía de Tecumseh, J.R. Kidney, dijo al canal local KFOR que los abuelos de Foster podrían enfrentar cargos por negligencia infantil si nadie estaba pendiente del pequeño cuando ocurrió la tragedia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hasta este momento parece ser un accidente. Estamos esperando que [servicios sociales] termine su investigación. El niño se estaba quedando con sus abuelos y fue a tratar de acariciar a los cachorros", declaró Kidney a Newsweek. Las autoridades indicaron que el pitbull macho fue eliminado.

