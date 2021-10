¡Niño de 2 años mata a su mamá mientras ella participaba en una llamada de Zoom! ¡El bebé encontró un arma en su mochila de Paw Patrol y le pegó un tiro en la cabeza a su progenitora! Ella solo tenía 21 años. DEP. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un tristísimo e impactante caso que supera la ficción, un niño de dos años encontró el arma cargada de su papá policía en su mochilita de Paw Patrol y disparó con ella a la cabeza de su mamá, Shamaya Lynn, mientras ésta se encontraba en una llamada de trabajo en zoom. Su papá, Veondre Avery, fue arrestado a sus 22 años con cargos de homicidio por negligencia al dejar un arma cargada en un lugar poco seguro, un incidente que podría haberse evitado "absolutamente", según Rob Ruiz, oficial de policía de Altamonte Springs. "Es tu responsabilidad, al ser dueño de un arma de fuego, el cuidar de ella", reveló a los reporteros de WESH2. "Sé que es trágico, sé que no es algo que esa persona hizo a propósito, pero ahora tienes que enfrentar las consecuencias". En un principio, la policía fue avisada del siniestro por una de las personas presentes en la llamada de zoom en la que estaba involucrada Shamaya Lynn en el momento del accidente. Handgun brass with blood and police tape Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa persona vio al bebé tras su mamá y escuchó el disparo. La policía comentó en un comunicado que el interlocutor de la mamá herida vio como caía de espaldas y se quedaba inconsciente. En la llamada de emergencia grabada desde el teléfono 911, puede escucharse a Veondre Avery, papá de los dos hijos de Shamaya, rogando a los servicios de emergencia que se apresuren para llegar, después de llegar a casa para encontrar a su pareja sangrando sobre el suelo, afirmando que no tenía idea que había pasado, según reveló NBC News. Tras ser arrestado, los niños se encuentran ahora al cuidado de sus familiares.

