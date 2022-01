Un niño de 2 años dispara contra su madre y su hermano con un arma encontrada en el auto familiar El pequeño disparó accidentalmente contra su hermano y su madre tras encontrar un arma de fuego en el vehículo familiar mientras estaban estacionados en un Walmart. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un pequeño de 2 años disparó en Texas contra su hermano y su madre tras encontrarse un arma de fuego en el auto de la familia mientras estaban estacionados en el parking de una tienda Walmart. De acuerdo a medios locales, el incidente ocurrió la mañana de este miércoles en un estacionamiento de un Walmart en la ciudad de Granbury. El pequeño habría tomado el arma que se encontraba entre los asientos del auto familiar y la consola central, para luego disparar contra su hermanito de 1 año y su madre, que se encontraba cerca de la puerta del conductor. La joven fue herida en el brazo y su pecho, mientras el bebé sufrió una lesión en su pierna, reportó el diario Daily Mail. El padre de la criatura estaba fuera del auto, pero presenció el accidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police Walmart parking lot Credit: Photo by J Pat Carter/Getty Images La madre fue inmediatamente trasladada en helicóptero a un hospital en la ciudad de Fort Worth en condición crítica, mientras el pequeño fue trasladado en ambulancia, según las autoridades. Por el momento no se ha determinado si los padres enfrentarán cargos. El incidente continúa bajo investigación. "Es muy temprano en la investigación para determinar si [presentar] cargos criminales será apropiado, pero lo averiguaremos", dijo el teniente de policía Russell Grizzard a la estación local de FOX en Fort Worth. Aún no se da a conocer la identidad de la familia.

