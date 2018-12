Un jovencito de 13 años que abrió fuego en pleno salón de clases en una escuela secundaria de Indiana actuó “sin remordimiento alguno”. Así afirmó un juez que este miércoles envió al adolescente a un reclusorio juvenil de máxima seguridad hasta que este cumpla los 18 años.

Los hechos sucedieron el 25 de mayo pasado cuando el estudiante abrió fuego en una de las aulas de la Noblesville West Middle School, ubicada al norte de Indianápolis. En el tiroteo resultaron heridos un Jason Seaman, un profesor de ciencias del séptimo grado y coach de futbol americano, y una jovencita de 13 años.

El fiscal Andre Mishka dijo a People que el adolescente se quedará en el correccional hasta que cumpla los 18 años o si el Departamento de Correcciones del estado determina que se ha rehabilitado. Cuando salga permanecerá en libertad condicional.

De acuerdo con el diario Indianapolis Star Paul A. Felix, juez encargado del caso no tuvo piedad por el muchacho al considerar que sus intenciones de hacerle daño a otros eran muy claras. “Tú fuiste a la escuela ese día con la intención de matar a mucha gente, no solo a dos personas. Me estremece pensar que ésa era tu meta”, exclamó el magistrado.

Google Maps

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Los fiscales siguen buscando el motivo que orilló al muchacho a atacar a sus compañeros esa mañana. “Aún no tenemos un motivo”, explicó Brandi Pass, una de las encargadas del caso. “Lo hizo porque él quería llevarse vidas. No les disparó porque tenía un problema viejo con ellos. Lo hizo porque le gusta dispararle a la gente”.

De acuerdo con la agencia AP el muchacho admitió su fechoría y se disculpó por medio de un documento que el sistema correccional toma como una aceptación culposa. Sin embargo el juez no se fía de las palabras del adolescente. “Yo no creo que él haya sido sincero. La semana pasada no mostró remordimiento alguno”.

Por su parte Chris Eskew, abogado del muchacho, pidió enviarlo a un centro de rehabilitación privado. “Estamos preocupados por cómo va a crecer ahí y de qué tipo de personas van a estar a su lado, influyéndolo”.

Hasta la fecha, las dos víctimas del tiroteo permanecen con graves secuelas por lo sucedido: el profesor vive con dos balas aún alojadas en el cuerpo y la jovencita sufre problemas de motricidad.