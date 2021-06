Niño de 13 años enfrenta cargos como adulto tras admitir haber matado y quemado a su hermano mayor El adolescente afronta un cargo de asesinato en primer grado por el crimen ocurrido en marzo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un adolescente de 13 años está tras las rejas luego de confesar haber asesinado a su hermano mayor en marzo. El joven, cuya identidad permanece resguardada, se encuentra detenido en una cárcel de Oklahoma con una fianza de $500,000 y afronta cargos como adulto de asesinato en primer grado y de profanación de un cuerpo humano, reportó People. El caso se inicia cuando el cuerpo de bomberos atendió una llamada de emergencia alrededor de la 1 p.m. el pasado 6 de marzo para extinguir un creciente fuego proveniente del garaje de la casa familiar del sospechoso en la localidad de Bridge Creek, según las cadenas KWTV y KOKH. Tras controlar el incendio, encontraron los restos de un joven de 16 años con una manguera compresora alrededor del cuello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crime scene tape Credit: Getty Images Las autoridades entrevistaron al sospechoso, quien reveló que junto a su hermano planeó la muerte como un homicidio asistido un mes antes. Según los documentos de corte, el sospechoso explicó que su hermano cubrió su propio rostro con una almohada y fue ahí cuando él lo empezó a estrangular. La víctima se desmayó y el joven aprovechó para atar la manguera al cuello de su hermano para "terminarlo", reportó KWTV. crime story Credit: GRADY COUNTY SHERIFF'S OFFICE De acuerdo a las declaraciones, una vez que aseguró la muerte, volvió a jugar en su computadora. Alrededor de una hora después, se hizo de comer antes de empapar el cuerpo en gasolina y prenderle fuego, de acuerdo a documentos judiciales, según People. En el incendio, también se quemaron las pertenencias del joven. El incidente sucedió cuando la madre de los jóvenes se encontraba de viaje con otro de sus hermanos.

