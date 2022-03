Niño de solo 13 años conducía la camioneta que causó un accidente con 9 muertos en Texas Un menor de 13 años iba al volante de una camioneta que se estrelló contra la van que transportaba a un equipo de golfistas universitarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un niño de 13 años estaba al volante de la camioneta que causó un trágico accidente en una carretera del oeste de Texas en el que murieron nueve personas. Las autoridades confirmaron que el joven manejaba la camioneta que se estrelló contra una van que transportaba a varios miembros de un equipo de golf universitario, reportó la agencia Associated Press. De acuerdo a la investigación preliminar, la alta velocidad habría sido el factor determinante en lo ocurrido, aunque aún se desconoce cuán rápido circulaban y se debe esperar a un análisis de los instrumentos de ambos vehículos para saberlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Texas Crash Golf Teams, Hobbs, United States - 16 Mar 2022 Credit: Cedar Attanasio/AP/Shutterstock La camioneta manejada por el adolescente circulaba con un neumático de repuesto en el lado del pasajero, que parece haber fallado. Eso habría causado que el vehículo virara bruscamente y se estrellara de frente contra la van, según la cadena NBC. La van transportaba a hombres y mujeres del equipo de golf de la University of Southwest, que se dirigían a una competencia. Seis de los nueve atletas – Tyler James, de 26 años, Mauricio Sánchez, 19, Travis García, 19, Jackson Zinn, 22, Karisa Raines, 21, Laci Stone, 18 y Tiago Sousa, 18 -, así como su entrenador, fallecieron en el lugar de los hechos. Otros dos miembros, Dayton Price, de 19 años, y Hayden Underhill, de 20, fueron trasladados a un hospital cercano en condición crítica. Aún no se da a conocer su actual estado de salud. University of the Southwest's Golf Team crash Credit: UNIVERSITY OF THE SOUTHWEST Por otra parte, el niño de 13 años, Ricky Siemens, y su padre, Henrich Siemens, de 38, también perecieron en el choque. El departamento de Seguridad Pública de Texas determinó que el joven 13 años iba al volante, basado en la ubicación de los restos, informó Bruce Landsberg, vicepresidente de la agencia de transporte. University of the Southwest's Golf Team crash Credit: UNIVERSITY OF THE SOUTHWEST En el estado de Texas, todo menor debe tener 14 años para poder iniciar los cursos de manejo en un salón de clases y tener 15 para recibir su licencia de manejo provisional, la cual le permite conducir bajo la supervisión de un instructor o un adulto con licencia, por lo que un niño de 13 años al volante estaría violando la ley, de acuerdo al sargento Victor Taylor. Landsberg señaló que el Concejo de Seguridad para el Transporte Nacional es una agencia independiente, por lo que es ajena a los posibles cargos criminales que pudieran resultar a causa del incidente.

