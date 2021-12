Niño de 12 años asesinado por dos hombres que dispararon a la camioneta de su familia Alexander Alvarado resultó fatalmente herido en la camioneta de su familia el lunes mientras él y su madre recogían a su hermano menor de un programa después de la escuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexander Alvarado Alexander Alvarado | Credit: Facebook Los disparos dirigidos a la camioneta de una familia mataron a un niño de California de 12 años el lunes por la tarde cuando el niño se encontraba sentado dentro del vehículo con sus padres cerca de una escuela primaria donde habían ido a recoger a su hermano menor de un programa extracurricular. La policía aún buscaba el miércoles al menos a dos sospechosos que se acercaron al automóvil alrededor de las 5 p.m. y abrieron fuego antes de acelerar y darse a la fuga, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. No se dio a conocer ningún motivo. El incidente, que ocurrió cerca de la escuela Wilmington Elementary Park School en el vecindario de Wilmington de la ciudad, hirió de muerte al niño, Alexander Alvarado, quien luego murió en un hospital. "Era un niño muy inocente, muy dulce y cariñoso", dijo la madre de Alexander, Jenny Romero, quien identificó a su esposa, Evelin, como la víctima adulta, informa CBS LA. "No sabes el dolor que sentimos ahora". Su esposa "dijo que llegó tan rápido que ni siquiera sabía qué hacer", dijo Romero. "Ella pisó el acelerador muy rápido, pero ya era demasiado tarde. Dos balas ya habían alcanzado a mi hijo en la espalda. Dijo que ni siquiera sintió la que tenía en el estómago hasta que los paramédicos le dijeron que también estaba sangrando". Una tercera víctima, una niña de 9 años en el programa extracurricular que estaba afuera en el patio de la escuela, resultó herida por una bala perdida cuando ocurrieron los disparos, dijo el director de la escuela Luis Rivera a los padres en una llamada posterior, informa KTLA. . Las autoridades descubrieron su lesión solo después de que el sonido de los disparos hizo que los estudiantes salieran apresurados del exterior al auditorio de la escuela. "Estaba en el patio de la escuela jugando", dijo a KTLA el capitán de LAPD, Adrián Gonzáles. "Inocentemente, sin saberlo, ella era solo una víctima, solo una víctima al azar". La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, dijo que estaba "horrorizada" por la violencia en la comunidad. "Esta es una gran tragedia", dijo Hahn en un comunicado difundido a los medios. "La violencia armada ha destruido demasiadas vidas en este país y esta noche ha aterrorizado a otra comunidad. Estoy rezando por la familia de este niño y por la recuperación de la niña y la joven". En una vigilia el martes en el lugar del tiroteo, Romero dijo: "Es difícil creer que mi hijo no esté aquí", según NBC Los Ángeles. Dijo que su esposa había visto el rostro del agresor y lo describió como un niño. "No sé qué hizo que este tipo hiciera esto… simplemente empezó a disparar contra mi auto", dijo Romero. "Alcanzó a mi esposa, alcanzó a mi hijo, a mi hijo mayor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se preguntó en voz alta sobre los padres del tirador y cómo tuvo acceso a un arma. "Guíelos por el camino correcto y no tenga niños ahí afuera, un niño disparándole a los niños", dijo.

