Niño de 11 años fue encontrado muerto en sótano de su casa. Padres acusados de envenenamiento y tortura El cadáver de Roman Anthony López, un niño de 11 años, fue encontrado dentro de una caja en el sótano de la casa de su familia. Su padre y su madrastra enfrentan cargos de envenenamiento, abuso infantil y tortura. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cadáver de Roman Anthony López, un niño de 11 años, fue encontrado dentro de una caja en el sótano de la casa de su familia. El padre del menor, Jordan Piper, y su madrastra, Lindsay Piper, enfrentar cargos de asesinato por la muerte de Roman, reporta PEOPLE. La pareja fue arrestada y enfrentan cargos de envenenamiento, abuso infantil y tortura. La pareja tendrá que presentarse en la corte el 19 de noviembre. Roman fue reportado como desaparecido el 11 de enero del 2020. El siguiente día los investigadores encontraron su cuerpo en el sótano de su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roman Anthony Lopez Credit: Placerville Police Department La policía de Placerville informa que Roman vivía con su padre, su madrastra, y otros siete menores, entre las edades de 1 a 17 años. La familia solo había vivido en esa casa por unos dos meses, y antes de habían mudado de residencia con frecuencia, lo cual complica la investigación sobre la muerte del niño, según las autoridades. El equipo de investigadores ha contactado a varias agencias de protección de menores, doctores, y cortes en otro estado donde vivieron. Algo que descubrieron es que Roman sufrió antes de morir. Su autopsia revela que el menor estaba malnutrido y deshidratado al fallecer. Su padre y madrastra siguen en la cárcel del condado del Dorado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niño de 11 años fue encontrado muerto en sótano de su casa. Padres acusados de envenenamiento y tortura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.