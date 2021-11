Niño de 11 años muere atropellado en plena calle cuando hacía Trick-or-Treating en Halloween Devonne "DJ" David, de solo 11 años, fue atropellado la noche del domingo en Atlanta cuando participaba junto a otros niños de la tradición del Trick-or-Treating (truco o trato) de Halloween. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Devonne "DJ" David Devonne "DJ" David | Credit: GoFundMe Devonne "DJ" David, de solo 11 años, fue atropellado en la noche del domingo en Atlanta cuando participaba junto a otros niños de la tradición del Trick-or-Treating (truco o trato) durante las festividades de Halloween. Según el canal local WSB-TV, el suceso tuvo lugar sobre las 8:20 p.m. en un vecindario al sureste de Atlanta, cuando de pronto el niño se dispuso a cruzar la calle y un auto lo golpeó. "En la escena, los agentes encontraron que un niño de 11 años había sido golpeado. La investigación preliminar encontró que el peatón había estado parado en la acera con varios otros niños, celebrando Halloween", dice un comunicado del departamento de Policía de Atlanta. "El peatón entró en la calzada para cruzar Memorial Dr., donde fue atropellado por un vehículo. El conductor permaneció en la escena y el peatón fue llevado al hospital donde fue declarado muerto. No se anticipan cargos en este choque", añade el documento. Devonne "DJ" David Devonne "DJ" David | Credit: GoFundMe "Es desgarrador", dijo Doug Williams, un residente del barrio, al canal WXIA. "Para aquellos de nosotros que hemos estado trabajando para reducir la velocidad [en la calle] Memorial, esto es lo que hemos temido todo el tiempo que podía pasar". Una tía del niño ha realizado una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos funerales. "El 31 de octubre, nuestra familia sufrió una terrible tragedia que interrumpió la vida de Devonne Malique David, quien deja atrás a su mamá, dos hermanas y un hermano", dice en la página de la campaña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy recaudando fondos para la muerte repentina del hijo de mi hermana", apunta la tía en la campaña. "Lo atropelló trágicamente un auto y lo mató en Halloween mientras estaba en el Trick or Treating. Apreciamos todas y cada una de las contribuciones, y los fondos restantes van a una cuenta para su madre".

