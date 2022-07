Niño de 11 años apuñalado revela la sorprendente identidad de su asesino justo antes de morir El pequeño utilizó sus últimas palabras antes de morir para acusar a quien le quitó la vida. ¡No creerás quien fue! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bruce Johnson, un niño de 11 años de Nueva México, alcanzó a revelar la identidad de su asesino antes de tomar su último aliento. Según People, el padre del niño llamó al servicio de emergencia 911 tras encontrar a su hijo gravemente herido en su casa localizada en la localidad de Hobbs. En un cuarto adjunto, encontró a su exesposa inconsciente y con varias heridas en el pecho. El servicio médico trasladó a los heridos a un hospital de la localidad alrededor de la 1 de la mañana, donde tres horas después el niño fue declarado muerto. Su madre, Mary Johnson, fue estabilizada y trasladada a un segundo centro de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La oficina del sheriff del condado Lee confirmó que el padre del niño contó en su declaración que se encontraba dormido cuando se produjo la mortal agresión. "El señor Johnson declaró a los oficiales que estaba dormido cuando escuchó gritar a su hijo. Encontró a su hijo en su cuarto, recostado en la cama, sufriendo de heridas de arma blanca", explicó la oficina del sheriff, según el Daily Mail. "Iba a llamar al 911 cuando descubrió que Mary también había sido apuñalada. Pero estaba inconsciente en otro cuarto. Mary sufrió heridas autoinfligidas en su pecho. Bruce Jr. estaba consciente a su llegada al hospital, donde habló con los investigadores, informando que, su madre, Mary, lo había apuñalado". Bruce Johnson Jr. Credit: Facebook/Lea County Sheriff's Office De acuerdo a People, el padre y el hijo se habían mudado de Oklahoma a Nuevo México para distanciarse de Mary, quien aparentemente padece una enfermedad mental y de la que se sospechaba que abusaba del menor. Por eso el esposo de la sospechosa había pedido el divorcio en un esfuerzo por proteger al niño. Molesta por no haber compartido con su hijo en alrededor de 40 días y desesperada por verlo, el padre accedió a que lo visitara en su nueva casa. Las autoridades de Nuevo México han girado una orden de arresto contra Mary, originaria de Oklahoma, según People.

