Niño de 10 años fallece tras sufrir gangrena y otras complicaciones de la covid-19 Zyrin Foots, de 10 años, falleció en la tarde de este miércoles en Texas por complicaciones relacionadas con la COVID-19, entre ellas una gangrena en las piernas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zyrin Foots Zyrin Foots | Credit: GoFundMe El pequeño Zyrin Foots, de 10 años, falleció la tarde de este miércoles en Texas por complicaciones relacionadas con la covid-19, entre ellas una gangrena que le apareció en las piernas. El niño ingresó en el hospital por covid-19 el pasado 30 de septiembre y se le diagnosticó virus sincitial respiratorio (VSR) y síndrome inflamatorio multisistémico, conocido como MIS-C cuando se encuentra en niños, según dijo su tía Ashley Engmann al canal local KTRK-TV. Estos padecimientos hicieron que el corazón de Zyrin bombeara insuficiente sangre a sus extremidades, por lo que el niño "desarrolló gangrena en las piernas". En ese momento, los médicos pusieron delante de la madre la disyuntiva de amputarle las extremidades o retirarle los aparatos de apoyo vital a su hijo. "Le dieron a mi hermana una opción: amputarle las piernas y los brazos o dejarlo ir", dijo la tía. "Sin la amputación, no tiene ninguna posibilidad de vivir. Con ella, tiene un 25 por ciento de posibilidades". Zyrin Foots Zyrin Foots | Credit: GoFundMe Según Engmann, su hermana decidió retirar a Zyrin del soporte vital "porque eso es lo más humano y compasivo que puede hacer por su hijo". La familia del niño ha creado una campaña en GoFundMe para costear los gastos médicos y sus funerales. Hasta el momento han recaudado unos $28,000. La madre de Zyrin ya había perdido un hijo, cuando hace 8 años fue atropellada con seis meses de embarazo. A sus hermanos le sobrevive Zaiden, el hermano menor. "Me comunico porque no tenemos forma de pagar todo lo que está por venir. Mi hermana tiene una discapacidad permanente y no hay seguro de vida. Si encuentras en tu corazón la voluntad de ayudarnos, siempre estaré agradecida. Gracias a todos y que Dios los bendiga", escribió Engmann. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), MIS-C es una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse. Muchos de los niños que la han padecido también tuvieron covid-19 o han estado cerca de alguien con covid-19. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html www.cdc.gov/spanish/index.html

