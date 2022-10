Un niño de 10 años agredido salvajemente por un oso en un patio de Connecticut El animal de 250 libras entró al patio interior de la casa familiar, donde se encontraba el pequeño de 10 años, al que agredió con sus pezuñas y sus dientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No era inusual que el nieto de James Butler,jugara en el patio de su casa un domingo por la mañana. Lo que no era común es que un gigantesco oso negro se adentrara en el lugar y atacara sin piedad a sus residentes. El pasado domingo, el pequeño de 10 años fue atacado por el enorme animal, que intentó arrastrarlo. "Lo escuché gritar 'oso' y cuando volteé, vi su pierna en la boca del oso y el oso intentando arrastrarlo por el césped", dijo el preocupado abuelo, según el diario New York Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un oso negro Un oso negro | Credit: Getty Images El abuelo explicó que cuando se dio cuenta de la agresión, dirigió su silla de ruedas hacia el animal para intentar asustarlo. Finalmente, con la ayuda de un vecino que logró distraer al oso, Butler y el pequeño pudieron entrar a su casa. Una vez dentro, el oso trató de acceder al inmueble. "Pensamos que entraría por la puerta ", dijo Butler al diario Republican-American of Waterbury. "Sin duda era una gran amenaza". Luego de ser alertadas, las autoridades llegaron hasta la casa del abuelo. El animal de 250 libras fue eventualmente abatido por las autoridades. El niño fue trasladado a un hospital de la localidad, donde recibió ayuda médica para tratar sus heridas que le dejaron los colmillos y las pezuñas del oso.

