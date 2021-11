Acusan a menor de 15 años de matar a su madre mientras ella cuidaba a una niña de dos años Aime Salinas-Alvarado, de 47 años, fue encontrada sin vida en una vivienda de Dallas. Su hijo habría perpetrado el crimen, después se fue con un amigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aime Salinas-Alvarado Aime Salinas-Alvarado | Credit: GoFundMe Un menor de 15 años enfrenta graves cargos tras el asesinato a sangre fría de su propia madre, Aime Salinas-Alvarado, de 47 años, mientras ella cuidaba de su nieta de dos años. Increíblemente, después de presuntamente haberle pegado un tiro a la cabeza a su progenitora, el adolescente se habría marchado con un amigo. De acuerdo con FOX-4, en Dallas, los hechos ocurrieron el viernes pasado hacia las 4:35 p.m. cuando elementos de la policía de Dallas respondieron a una alerta sobre una menor abandonada. Al reportarse al domicilio ubicado en el 1202 de McClean Avenue, en el barrio de Oak Cliff, hogar de los bisabuelos de la bebé, la pareja pidió que se verificara el bienestar de Salinas-Alvarado, porque se suponía que ella debía estar cuidando a la menor pero un sujeto había llegado a su vivienda para dejarla con ellos. Cuando los oficiales acudieron a la vivienda de la mujer, ubicada en el 4347 de Lynnacre Drive, encontraron su cuerpo sin vida y con un tiro a la cabeza. Posteriormente elementos de la policía detuvieron al hijo de la mujer -no identificado- quien según detectives confesó haber dado muerte a su madre. Durante las interrogaciones el menor habría dicho que luego de lo ocurrido se marchó con un amigo en el auto de su mamá, según detalla DalyMail.com. En GoFundMe se organiza una colecta para ayudar a la familia de la señora Aime Salinas-Alvarado, fallecida en Dallas: Aime Salinas-Alvarado Aime Salinas-Alvarado | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú siempre serás nuestra tía Mimi," exclamó por medio de Facebook la joven ChristianYazmin Garza, presunta sobrina de la víctima. "Siempre estarás en nuestros corazones; siempre fuiste la espina dorsal de nuestra familia extendida. Siempre nos conectaste durante las reuniones y fiestas Siento con fuerza que tú estás haciendo tu magia desde el cielo. Te AMO TÍA Aime Salinas. ¡Abre tus alas y vuela!" Por su parte, el sospechoso del crimen fue llevado al centro de detención de Henry Wade. Enfrentaría cargos de asesinato capital.

