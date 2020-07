Un niño de 9 años lanza en California campaña para ayudar a un vendedor de flores sin brazo El pequeño iba camino a jugar baloncesto cuando sintió compasión al ver a un hombre sin un brazo trabajando bajo el duro sol. ¡Aquí la inspiradora historia! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de 9 años en Santa Ana, CA, está recaudando dinero para ayudar a un vendedor de flores tras verlo trabajando bajo el sol en la calle a pesar tener una discapacidad. El pequeño Jeremiah Reyes creó una cuenta de Instagram junto a su hermana para llevar a cabo la campaña de recaudación de fondos para colaborar con Israel Parra, a quien le falta el brazo derecho y trabaja en una esquina para sostener a su familia. El jovencito dijo en un video en las redes sociales que vio a Parra cuando iba camino a su práctica de baloncesto y que sintió tristeza al verlo “sufriendo”. “Mi hermana y yo hicimos una cuenta para ayudar a vendedores como él. Me haría tan feliz poner una sonrisa en su cara. También quiero motivar a los niños de mi edad a que se levanten y ayuden a la comunidad”, expresó el niño, quien agregó que cualquier ayuda es bien recibida. Según el canal local KTLA, Parra tiene de 57 años y trabaja para Lupita’s Flowers en McFadden Avenue, cerca de Harbor Boulevard. Recoge ramos de flores seis días a la semana y luego pasa el día tratando de venderlos. El canal contó que Parra perdió su brazo en un accidente en 1999 y se le colocó una prótesis por un tiempo, pero que no estaba funcionando correctamente, así que decidió quitársela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reyes se enteró de que Parra está teniendo dificultades financieras: no tiene seguro médico y quiere obtener un nuevo brazo protésico, por lo que abrió una cuenta de GoFundMe para ayudarlo. “No me gusta ver que los vendedores sufran, especialmente aquellos que tienen discapacidades. Me gustaría ayudar a todos los vendedores, especialmente a aquellos que lo tienen difícil. Por favor, ayúdame, ayúdalo”, escribió el niño en la página de GoFundMe.

