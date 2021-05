Hallan muerto en la calle a niño de 4 años que había sido secuestrado mientras dormía Se cree que la muerte del pequeño fue causada por un “arma afilada”. ¿Quién es el sospechoso en esta tragedia que ha conmocionado a Dallas? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven de 18 años fue arrestado como presunto responsable del asesinato de un niño de 4 años encontrado muerto en una calle de Dallas, TX. tras ser secuestrado mientras dormía. Según el diario The Dallas Morning News, cámaras de seguridad grabaron como un sospechoso identificado como Darriynn Brown se llevaba de su cuna al pequeño Cash Gernon mientras dormía a las 5 a.m. de la mañana del pasado sábado. El niño fue encontrada muerto sin zapatos o camisa y con múltiples heridas "con arma afilada" por una vecina en una calle cercana poco antes de las 7 a.m., según el rotativo. Cash Gernon, 4-year-old Texas boy found dead. Credit: Dallas Police Cash Gernon | Credit: Dallas Police La mujer que lo encontró, Antwainese Square, de 39 años, aseguró que pensó inicialmente que se trataba de un perro, antes de ver los brazos y las piernas. "Me di cuenta de que el niño tenía hormigas en las plantas de los pies, en ese momento supe que había fallecido. Fue desgarrador porque ese bebé no podía tener más de 5 años", aseguró al diario. Horas después del terrible hallazgo y tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, se procedió al arresto de Brown, quien vive cerca del lugar de los hechos y ahora enfrenta cargos de secuestro y robo, informó la policía de Dallas en un comunicado. "Los investigadores anticipan cargos adicionales, a la espera de los resultados de un análisis forense". Darriynn Brown Darriynn Brown | Credit: Dallas County Jail "Incluso nosotros, como agentes de policía, estamos conmocionados", dijo el subjefe de policía Albert Martínez, quien agregó que el niño "fue asesinado mediante un acto violento", probablemente con un arma afilada, según CNN. "Estamos muy conmocionados y muy enojados por lo que le ha pasado a este niño pequeño". Brown se encuentra internado en la cárcel del condado de Dallas con una fianza de $750,000, según People. Una mujer que se identificó como la madre del arrestado negó en declaraciones al Morning News que su hijo, quien es paciente de una entidad que proporciona cuidados de salud mental, estuviera implicado en el crimen. Cash vivía con su hermano en la casa de la novia de su padre, quien se ausentó del lugar el pasado marzo. La madre y la abuela biológica de los niños los estaban buscando desde hace tiempo. Tras lo sucedido, el hermano de la víctima ha podido reunirse de nuevo con ellas, agregó el diario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los investigadores pidieron a los vecinos cualquier material de archivo adicional para ayudarlos a reconstruir lo que sucedió, informó el canal local WFAA. Algunos residentes cercanos dijeron que Brown era visto regularmente en la zona.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Hallan muerto en la calle a niño de 4 años que había sido secuestrado mientras dormía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.