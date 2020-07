Un niño de 6 años resulta gravemente herido al salvar a su hermanita del perro que la atacaba La historia del pequeño héroe se hizo viral en las redes sociales y varios artistas de Hollywood le han enviado mensajes de admiración. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de apenas 6 años de Wyoming se convirtió en héroe luego de que interponerse entre su hermana más pequeña y el perro que la atacaba. Así lo reveló su tía a través de las redes sociales, en en la que explicó que el pequeño Bridger Walker se colocó delante de su hermana más pequeña cuando el animal furioso saltó con la intención de morderla el pasado 9 de julio en la ciudad de Cheyenne. “Después de ser mordido varias veces en la cara y la cabeza, agarró la mano de su hermana y corrió con ella para mantenerla a salvo. Más tarde dijo: ‘Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo’. Después de recibir 90 puntos, más o menos, de un cirujano plástico, finalmente descansa en su casa”, informó la tía, Nikki Walker, en su cuenta de Instagram. La tía del niño dijo que solo estaba compartiendo la historia con la esperanza de obtener "algunas palabras de aliento de sus héroes favoritos", incluidos los actores Vin Diesel, Mark Ruffalo, Tom Holland y Chris Hemsworth. El valiente acto del pequeño despertó un amplia admiración y recibió incontables felicitaciones, entre ellas las del mismo Ruffalo y las actrices Octavia Spencer y Anne Hathaway. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las personas que anteponen el bienestar de los demás al suyo son las más heroicas y consideradas que conozco. Realmente respeto y admiro tu coraje y tu corazón. El auténtico coraje no es dominar a nadie o luchar contra otro o caminar como un tipo duro. El verdadero coraje es saber qué es lo que hay que hacer y hacerlo incluso cuando pueda terminar lastimándote de alguna manera. Más hombre que muchos, muchos que he visto o conocido. Con admiración”, le escribió el protagonista de Hulk. Image zoom Instagram / Nikki Walker Image zoom Instagram / Nikki Walker En su más reciente mensaje en redes, la tía agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que el niño se encuentra como “en las nubes” con tanto amor que ha recibido en las redes sociales.

