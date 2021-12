Niño que salvó a su hermanita del ataque de un perro visita el set de la nueva película de Spiderman Bridger Walker, un niño de Wyoming, cumplió su sueño de ir al set de la nueva película de su héroe Spiderman y conocer a los actores Tom Holland y Zendaya. El pequeño salvó a su hermanita del ataque de un pastor alemán. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tom Holland ha cumplido su promesa con un niño que es fanático del Hombre Araña, reporta PEOPLE. El actor, que protagoniza la nueva película de Spiderman junto a Zendaya, invitó al pequeño al set donde se graba la historia de acción. Los actores de Spider-Man: No Way Home pasaron un día inolvidable en el set de la película junto al niño, quien salvó a su hermanita del ataque de un perro pastor alemán en el 2020. El pequeño ha sido celebrado por su heroica acción. Bridger tenía solo 6 años cuando saltó delante del perro para salvar a su hermana. Robert Walker, el padre del niño, compartió un post en Instagram contando que Holland, de 25 años, había cumplido su promesa de llevar al niño al set de Spiderman tras enterarse de su historia y conmoverse con la valentía del niño, que arriesgó su vida para salvar la de su hermana. Bridger Walker Bridger Walker | Credit: Teila Walker El padre agradeció a Tom Holland, a Zendaya, de 25 años, y al resto del elenco por hacer que sus hijos se sintieran como estrellas. "Nunca olvidaré la amabilidad y bondad que le mostraron a nuestros hijos", dijo. Ver a Tom Holland vestido del Hombre Araña y conocerlo de cerca es una experiencia que no olvidarán. El niño tuvo que someterse a una cirugía y necesitó 90 puntos para reparar el daño que el perro le hizo en el rostro. Afortunadamente sus heridas sanaron. Zendaya Tom Holland Credit: (Emma McIntyre/Getty Images) La película de Spider-Man: No Way Home ya está en cines.

