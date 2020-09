Encuentran el cadáver de un niño autista en una piscina El pequeño Braylen Noble, de 3 años, quien padecía de autismo, fue encontrado muerto dentro de una piscina en Ohio. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia del pequeño Braylen Noble vive un calvario. El cadáver del niño de 3 años fue encontrado dentro de una piscina en Ohio. El miércoles la policía de Toledo anunció que habían encontrado un cadáver —dentro de la piscina del complejo de apartamentos donde vivía el niño— que ellos pensaban que pertenecía a Braylen. El menor —que era autista y no podía hablar— fue reportado como desaparecido por su familia. Las autoridades están esperando que el médico forense examine los restos y confirme que se trata de Braylen. Image zoom Toledo Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la teniente Kellie Lenhardt del departamento de policía de Toledo los agentes habían buscado en esa misma piscina días atrás y al regresar a buscar otra vez en esa zona encontraron el cadáver. La abuela del niño reportó su desaparición a las autoridades el viernes llamando al 911 y dijo que el niño se había escapado por la ventana del apartamento, que estaba en un tercer piso, informó ABC13. La abuela le aseguró a la operadora del 911 que habían buscando en el parque, la piscina y un riachuelo cerca de los apartamentos donde vivían, pero no habían encontrado a su nieto. La policía sigue investigando la muerte del menor. Si alguien tiene información sobre este caso, por favor llame a Crime Stoppers al 419-255-1111.

Encuentran el cadáver de un niño autista en una piscina

