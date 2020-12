Close

Una bebé de 14 meses apuñalada de gravedad en Nueva York por su hermano mayor Los padres encontraron a la pequeña con una herida en el estómago en su apartamento en Brooklyn. Su hermano fue trasladado a un hospital para hacerle una evaluación siquiátrica. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una bebé de poco más de 1 año se encuentra ingresada en un hospital de Nueva York luego de haber sido apuñalada por su propio hermano en su apartamento en Brooklyn, según el canal de televisión local ABC7. La bebé y su hermano de 9 años, que padece autismo, se encontraban bajo el cuidado de su abuela cuando aparentemente se produjo la agresión. Cuando regresaron los padres a la casa en el barrio de Bed-Sty, encontraron a la bebé ensangrentada con una herida en el estómago, de acuerdo al canal. La pequeña fue inmediatamente trasladada a un hospital local en condición grave, si bien se espera que se recupere. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cuchillo ensangrentado fue encontrado dentro de la vivienda. El presunto agresor fue trasladado a un hospital cercano para ser sometido a una evaluación siquiátrica. No se espera que se le imputen cargos por lo sucedido. Hasta el momento, los padres de los hermanos —de los que no se han dado los nombres por ser menores— no han hablado de la agresión sufrida por la bebé.

