Niño de 12 años alimenta a más de 9,000 desamparados El estudiante Symond Boschetto de 12 años ha ayudado a alimentar a más de 9,000 desamparados. Esta es su inspiradora historia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El estudiante de escuela intermedia Symond Boschetto ha ayudado a alimentar a más de 9,000 desamparados. El niño de 12 años fundó la organización sin fines de lucro Share Hope USA cuando él tenía solo 8 años. "Comencé esto porque sabía que habían personas que necesitaban ayuda y quería ver lo que yo podía hacer para ayudarlos", dijo a PEOPLE Boschetto, oriundo de West Linn, Oregón. Share Hope USA organiza eventos para alimentar y recaudar ropa para personas sin hogar en Los Ángeles. Todo comenzó un día que Symond vio pasar a un desamparado caminando por la autopista con un cartel que decía: "Necesito dinero para comer. Por favor ayúdame". El niño se conmovió y lo quiso ayudar. Image zoom Credit: Russell Boschetto "Yo tenía como $5 dólares en el bolsillo y se lo quería dar pero ya lo habíamos pasado", recuerda Symond. "Entonces le dije a mi papá: ‘Yo los quiero ayudar' y él me dijo: ‘Bueno, yo puedo dar la vuelta y le podemos dar los $5′". Entonces el niño le explicó a su padre que lo que quería era ayudar a todos los desamparados, no solamente a ese señor. Así fue como con ayuda de su padre Russell Boschetto fundó la organización Share Hope USA y comenzó a promocionar su obra en redes sociales. Image zoom RUSSELL BOSCHETTO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él siempre ha sido muy generoso", dijo su padre a PEOPLE. La organización sin fines de lucro también provee servicios como cortes de pelo gratuitos para los desamparados y para sus mascotas. "Les llevamos comida a donde quiera que estén las personas desamparadas, así sea debajo de puentes o autopistas", añade el padre. Image zoom RUSSELL BOSCHETTO La familia entera —que también incluye a Yesenia, la madre de Symond, y a Hillary, su hermana de 18 años— está involucrada en ayudar a los más necesitados. La organización tiene planeado un evento el 21 de diciembre, donde festejarán a nueve familias con niños que viven en un albergue local. Advertisement

Close Share options

Close View image Niño de 12 años alimenta a más de 9,000 desamparados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.