Close

¡Niño de 9 años sin síntomas muere de COVID en 24 horas! J.J. no mostró ningún síntoma de coronavirus hasta que despertó llorando porque no podía respirar. La desgarradora historia de esta familia texana te romperá el corazón. ¿Cómo pudo suceder? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño texano de tan solo nueve añitos recién cumplidos, fue llevado al hospital de emergencias el pasado día 25 de enero: "Por la mañana, estaba corriendo y jugando; por la noche, gritó y lloró mientras le decía a su mamá que no podía respirar. Cuando su mamá fue a verlo, su cara y sus labios ya se veían morados", aseguró el tío de J.J. Boatman, Gabriel Ayala, a la estación local KTVT. Los doctores del Cook Children's Medical Center, descubrieron que los pulmones del pequeño estaba llenos de líquido y tenía también hipoxia cerebral causada por la falta de oxígeno. El corazón del niño no aguantó y murió la mañana del día siguiente. Los médicos le dijeron a su mamá que su hijto había fallecido por complicaciones de la COVID-19, aunque nadie sabía que había contraído el virus, ni había mostrado ningún síntoma con anterioridad. Image zoom Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su mamá nunca habría imaginado que volvería a casa sin su pequeño", aseguró su tío al mismo canal de televisión: "Era su bebé, su único hijo…". También recordó que sólo un mes atrás, su sobrino celebró su noveno cumpleaños comiendo tacos y pastel: "Nos vamos a perder toda su vida", dijo Ayala. "Él se perdió toda una vida, una vida que apenas había comenzado". El papá de J.J. dijo también en televisión que su hijo estaba sano y era muy activo, pese a padecer de asma, autismo y ADHD: "Ahora no sabemos qué hacer con nuestras vidas, todo ha cambiado radicalmente para nosotros. Todo cambia cuando de repente entiendes que tu pequeño nunca va a volver a casa", expresó. La familia abrió un página en GoFundMe para reunir fondos para los gastos del funeral: https://www.gofundme.com/f/jj-boatman-funeral-expenses Descanse en paz. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Niño de 9 años sin síntomas muere de COVID en 24 horas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.