Niño de 6 años que iba en bicicleta muere por la picadura de una serpiente en Colorado Un pequeño de 6 años paseaba en bicicleta con su familia en Colorado cuando fue atacado por una serpiente de cascabel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un niño de 6 años murió luego de ser atacado por una serpiente cascabel durante un paseo familiar en bicicleta en Colorado. El pequeño, junto a su padre y hermana, disfrutaban de las veredas de un campo recreativo cuando se detuvieron a beber agua. El niño se desplazó hasta la tradicional marca de una milla que se encontraba a pocos pies de distancia y a su regreso fue sorprendido por la serpiente, según la el canal local de NBC. "Tan pronto el niño fue picado, el papá lo tomó y empezó a correr hacia la calle...pidiendo ayuda", comentó el jefe de seguridad del batallón de bomberos Derek Chambers, reportó CBS News. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, el padre del pequeño no contaba con su teléfono celular, por lo que pidió la ayuda a un transeúnte. Chambers respondió a la llamada y aseguró que las autoridades llegaron en tan solo minutos de recibirla, según NBC. El niño fue inmediatamente trasladado a un hospital cercano, pero falleció días después , reportó People. "Es muy difícil imaginar lo que está pasando esa familia", expresó Chambers a CBS. Sidewinder or Horned rattlesnake Serpiente cascabel | Credit: Photo by DeAgostini/Getty Images) De acuerdo al departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, la picadura de serpientes cascabel usualmente no son mortales, pero sí dolorosas. "Una picada es muy dolorosa y debe ser tomada en serie", declaró la agencia a través de un comunicado. "El veneno de la serpiente cascabel es hemotóxica y resulta en la destrucción de músculo y tejido blando alrededor del área donde se produce la picada. En casos extremos, podría necesitarse cirugía reconstructiva o hasta la amputación de un dedo o [alguna] extremidad, dependiendo del lugar de la mordida y lo rápido del tratamiento". De enfrentar una situación similar, las autoridades recomiendan permanecer tranquilos y trasladarse a un lugar donde la víctima pueda acostarse cómodamente para descansar, pedir ayuda médica inmediatamente y jamás dejar a la persona afectada sola, según People. En cuanto a lo que no se debe hacer, oficiales enfatizan en restringir el uso de torniquetes o cualquier acción que no permita el flujo sanguíneo, ya que eso pone en riesgo las extremidades afectadas. Tampoco se debe succionar el veneno porque podría infectar la herida.

