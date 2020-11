Close

"¿Qué le podemos decir?": Niño de 4 años pierde a sus dos padres por COVID-19 El niño Raiden Gonzalez, de San Antonio, Texas, está a punto de cumplir los 5 años de vida: sus padres no estarán ahí para celebrarlo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este será sin lugar a dudas el cumpleaños más triste en la vida de Raiden Gonzalez. El menor residente en San Antonio, Texas, y que está a punto de cumplir los 5 años, quedó huérfano de madre y padre pues ambos sucumbieron a la COVID-19. "Él extraña a su mamá porque era muy pegado a ella", exclamó Rozie Salinas, abuela materna del niño a NBC News. "Tan solo esta mañana me dijo que le gustaría tener a su mami y que la quería de vuelta. ¿Qué le podemos decir? Ya sabe, yo solo le dije que ahora hay unos ángeles cuidándonos y protegiéndonos". La tragedia de esta familia hispana comenzó en junio cuando Adan González, el padre del niño y quien trabajaba como camionero, dio positivo al coronavirus luego de que uno de sus compañeros de trabajo enfermara. El 26 de ese mes falleció. El personal médico informó a la familia que el hombre de 33 años era "una de las personas más enfermas del hospital". El 5 de octubre, Mariah González de 29 años y madre del pequeño Raiden, falleció repentinamente y solo a unas horas de haber caído enferma, según aseguran familiares. Mariah y Adan González fallecieron a los 29 y los 33 años, respectivamente. Aquí los vemos con su hijito Raiden, quien este 28 de noviembre cumplirá 5 años: Image zoom Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El impacto que la muerte de estos jóvenes padres ha tenido sobre la vida de su pequeño hijo no ha pasado desapercibido por la comunidad. La abuela del menor y una de sus tías están planeando festejar a Raiden este 28 de noviembre con una enorme caravana de camiones, motocicletas, carros deportivos y autos clásicos, además de la ayuda de elementos del departamento de bomberos. En GoFundMe también se lleva a cabo una colecta para ayudar a la familia del pequeño quien por el momento no acude al kindergarten donde está inscrito y donde también trabajaba su fallecida mamá como profesora. "Lo estoy reteniendo [en casa]", explicó su abuela. "Ellos saben cuál es la situación". Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

